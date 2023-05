Condenan a un expolicía a prisión perpetua por el femicidio de la maestra Jésica Minaglia

"Ahora mi hija, mi ángel, puede descansar en paz", dijo Ester Nélida González, madre de la víctima. Foto: Walter Díaz.

Un expolicía fue condenado este jueves a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su expareja Jésica Minaglia, una maestra a la que asesinó a golpes en la cabeza porque no aceptaba que la mujer lo hubiera abandonado en abril de 2020 en la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena, informaron fuentes judiciales.La sentencia fue dictada por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción de Río Gallegos, compuesta por los jueces Joaquín Cabral, María Alejandra Vila y Jorge Yance, y recayó sobre el expolicía Pablo Alejandro Núñez (39), quien fue condenado como coautor del delito de "femicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y con alevosía", en perjuicio de Minaglia.Según la sentencia, el condenado -quien no estuvo presente en el momento de la lectura- deberá "hacerse cargo de las costas del proceso", continuará detenido "en la dependencia penitenciaria donde se encuentra actualmente alojado" y será inscripto "en el registro único de personas violentas a los efectos legales y conforme lo establecido en la ley provincia"."Ahora mi hija, mi ángel, puede descansar en paz", dijo Ester Nélida González, madre de la víctima, en la puerta de los tribunales, mientras era acompañada por manifestantes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac).La mujer expresó emocionada que, con esta sentencia, puede "cerrar una etapa y empezar otra" con su nieto Francisco de casi 6 años, hijo de la víctima y de su femicida, "para que crezca como un hombre de bien, como su mamá quería"."En mi dolor ahora siento un pequeño alivio, aunque ese dolor no se va a ir, tengo ese pedacito que me dejó, su rey, como ella le decía", reflexionó la madre de Jésica, abrazada a sus hijos Ian y Joaquín, ante los manifestantes, a quienes agradeció "por estar siempre presentes".El juicio, que comenzó el lunes 8 de mayo, se desarrolló durante varias jornadas en las que declararon casi una veintena de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de la víctima.El miércoles de la semana pasada, el fiscal del juicio José Antonio Chan había solicitado que se condene a Núñez a la pena de prisión perpetua, al igual que la querella, a cargo del abogado Enrique Papa, mientras que la defensa del acusado, compuesta por Mauricio Mariani y Santiago Pinto, pidió la absolución.La jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, había considerado en el expediente que Núñez atacó a golpes a la maestra de 30 años entre a las 19.30 del 14 de abril de 2020 -cuando mantuvo las últimas conexiones en sus redes sociales- y las 8 del día siguiente, cuando fue encontrada muerta.De la evidencia recolectada en el marco del expediente de la instrucción, surge para la magistrada que Núñez agredió a la maestra "mediante la utilización de un elemento contundente, en reiteradas oportunidades en la cabeza de su ex pareja (...) provocándole las heridas que le causaron la muerte".Según los testimonios incorporados a la causa, y reiterados durante el juicio oral, el policía no aceptaba la reciente separación, entraba con cualquier excusa a la casa y "se ponía como loco" o "estaba desquiciado" ante situaciones con el hijo, la casa y la posibilidad de que la víctima estuviera con otra persona.