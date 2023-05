"Pol" Fernandez y Alan Varela vuelven en Boca

Alan Varela / Foto: Julián Alvarez.

Lo que viene: 5 partidos en 15 días

Foto: Maximiliano Luna.

Soñando con Icardi

Mauro Icardi / Foto: TW@GalatasaraySK

en la práctica de fútbol de la mañana de este miércoles en el predio de Ezeiza, y de esta manera volverán al primer equipo luego de haber cumplido una fecha de suspensión, en el encuentro del viernes venidero ante Argentinos Juniors por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División.Hoy, el entrenadorpuso una alineación con el regreso de ambos en la mitad de la cancha y la ausencia de, quien estuvo presente en el juicio que tiene por ser acusado por su expareja Daniela Cortez, de ejercer violencia de género.El once que formó el DT fue con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo Ferrnández, Alan Varela y Martín Payero; Darío Benedetto y Norberto Briasco.Para los suplentes jugaron Javier García; Luis Arrieta, Nicolás Valentini, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, "Equi" Fernández, Cristian Medina y Juan Ramírez; Luis Vázquez y Miguel Merentiel.queMás allá de que se espera el último entrenamiento del viernes para confirmar este equipo, el técnico volvió a utilizar a la base que le rindió en las victorias ante Racing Club por la Liga Profesional y con Colo Colo por la Copa Libertadores de América.A pesar de las buenas actuaciones de Cristian Medina en la derrota del Superclásico y en el triunfo ante Belgrano de Córdoba, en una de volante interior y la otra de mediocampista central, el técnico vuelve a respaldar una formación donde Luis Advíncula sigue inamovible en su nuevo puesto de extremo volante.El otro que sale es el paraguayo Oscar Romero, quien había vuelto a la titularidad ante Belgrano, pero que en los tres encuentros anteriores estuvo en el banco de los suplentes.El plantel el lunes por la noche viajará rumbo a Colombia para enfrentar eldesde las 21 por la cuarta fecha del grupo F de la Libertadores, luego de local antede este mes, ely terminar la serie elEl defensor paraguayo Bruno Valdez, quien ya fue dado de alta de un desgarro en su pierna derecha, realizó aparte trabajos con pelota.En tanto se supo de manera no oficial que Boca, en la ciudad de La Rioja en el mes de junio, todavía falta determinar la fecha.En otro orden, en las últimas horas se filtró la información por parte de periodistas cercanos ade un posible interés de Boca para que juegue en ese club después del 30 de junio.Una versión periodística lanzada desde Turquía remarca que el goleador podría ser refuerzo de Boca Juniors "en el próximo mercado de pases", según puntualizó el periódico Milliyet.A estos rumores se les sumaron los dichos de dos periodistas argentinos que fueron en la misma línea que el diario europeo.El centrodelantero, de 30 años, se encuentra en en el Galatasaray de Turquía a préstamo desde Paris Saint Germain hasta mitad de año, pero no podría extender su cesión porque le resta un año de vínculo con el elenco francés y no seguiría allí.A su vez,del que emigró muy joven, aunque no descarta una oferta importante de un club europeo.Mientras tanto, desde la dirigencia de Boca negaron a Télam que hayan iniciado gestiones para el desembarco del exdelantero del Inter con vistas a la segunda parte de la Copa Libertadores si es que el "Xeneize" avanza y que no es la idea repatriar al jugador aunque se sabe que el consejo esta en la búsqueda de un 9 importante para el segundo semestre.Más allá de la negativa de una fuente importante que maneja el fútbol "Xeneize", siempre se sabe que este tipo de negociaciones siempre se hacen en silencio, pero también la lógica dice que lo que gana Icardi es imposible pagar en la Argentina ya que aún sigue ganando lo que cobraba cuando era jugador del PSG porque, pese a estar en el conjunto turco, gran parte de su contrato sale de las arcas parisinas.