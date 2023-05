El "Ángel Negro" de Villa Diamante que voló demasiado cerca de la corrupción judicial

La Profecía

Tiempo de revancha

El tipo tenía un singular ingenio para conjurar adversidades de toda índole. Al respecto, una de ellas fue memorable.Corría un atardecer de febrero y él estaba con unos amigos tomando mate en el jardín de su casa. Todo discurría de manera apacible. Hasta que apareció su mascota,; la bestia sujetaba suavemente entre las fauces un pequeño cuerpo inanimado cuyo verdor mostraba restos de barro.En ese instante, el tipo palideció. Y dijo:Sn perder tiempo,Primero alzó la vista por encima del ligustro. Y tras cerciorarse de que en la casa aledaña no estaba su única moradora, tomó a la víctima con la punta de los dedos, antes de ingresar allí por la ventana.A su vuelta, confesó queLa dueña del pájaro recién llegó al caer la noche.Y empezó a proferir aterrorizados alaridos.–gritaba una y otra vez.Alarmado por ello, el citado vecino acudió con prisa en su auxilio. A su vuelta, con una expresión piadosa, explicaría lo sucedido.En realidad, la muerte del loro había ocurrido por la mañana. Poco después, la anciana lo enterró junto a un árbol. YLa cuestión fue que el horror de la señora se desató al descubrir que el pájaro, en vez de descansar en su tumba, yacía nuevamente en aquella jaula.El tipo relató esa situación sin mover un solo músculo del rostro.Las pocas veces que fue fue mencionado por la prensaSu zona de influencia se circunscribía a, donde. También tuvo otro mote un poco más pomposo:. Era, simplemente, una alusión al color de la ropa que comenzó a lucir luego de una tragedia familiar. Pero con el paso del tiempo, él hizo de ese duelo un estilo, quizás para poder justificar dicho apodo, que por otra parte le provocaba un orgullo casi infantil.. Por esos días me dedicaba a producir informes para, que emitía el canal América. Y es que se me había ocurrido hacer una investigación sobre como los jueces suelen usufructuar de modo abusivo algunos bienes secuestrados a los detenidos.Supe entonces el caso dey que ahora tramitaba sin éxito la devolución de su camioneta. EEntonces lo fui a ver.Pese al carácter sajón de su apellido,; también impresionaba el brillo de sus ojos, en especial cuando narraba pasajes de su vida carcelaria. Era un individuo extraño: introvertido y a la vez charlatán, insondablemente oscuro y, al mismo tiempo, afectuoso. Parecía disfrutar de su vida, la cual transcurría –junto a su esposa, Lorena, y la hija de ambos, Fiama– en una modesta casita ubicada entre calles de tierra.En ese mismo sitio, tres años antes, lo había ido a buscar la policía.– era por entonces el jefe de la peligrosísima Regional Lanús. Y la doctoraestaba a cargo del Juzgado Federal de Morón.Su aspecto era el de una señora obesa y entrada en años. No obstante,en un hobby que ambos practicaban con fruición: el armado de causas inexistentes.. El Chorizo –que por entonces– extendió hacia la mujer unas órdenes de allanamiento en blanco, con las que activaría un operativo antidroga nacido de su frondosa imaginación y planeado con el fervor de un verdadero dramaturgo. Lo cierto es que se deleitaba por anticipado con los réditos que le depararía tal montaje. De paso, le daríaque debían tributarle a cambio de seguir existiendo.En ese mismo momento,Era una noche fresca y despejada. Pero por algún motivo, intuía que se avecinaba una tormenta. Y sin poder desprenderse de tal sensación, decidió ir a dormir.Antes de acostarse, hizo una escala ante la cuna de. Entonces la contempló durante unos segundos en silencio.Su imagen fue lo primero que vio poco después cuando, súbitamente, los párpados se le abrieron al compás de una sinfonía de gritos, sirenas y pasos de borceguíes. Luego escuchó un disparo.observaba con expresión estúpida la pistola aún humeante que sostenía entre sus dedos.Un oficial entonces le ordenó:En esa fracción de segundo, Doppelgatz saltó hacia la cuna.. Ésta, de la inmovilidad pasó milagrosamente a un llanto estridente.El policía sonreía maliciosamente.Y el Ángel Negro sólo atinó a pronunciar una frase que sonó a profecía:El policía siguió sonriendo con malicia. Y apartó a la beba con un gesto entre sobrador y despectivo..Era el subinspector Roberto Félix.–según dicen, disparado por la propia policía–, en ocasión de aquel tiroteo que pasó a la historia como laDoppelgatz se enteró de la novedad ya alojado en la cárcel de Devoto., tras ser anulada su causa. Para entonces, el Chorizo ya había sido apartado de la fuerza, mientras que la. Entre los expedientes que la arrojaron hacia el ostracismo estaba el de Doopelgatz.–aclaró durante nuestra primera cita, para dejar en claro que le habían plantado las pruebas. Tampoco disimulóA su alrededor correteaba Fiama, que ya tenía cuatro años.Yo entonces le explique mi propuesta. Sabíamos que el vehículo era usado por un integrante del Tribunal Oral que intervino en su causa. Entonces pusimos en marcha nuestro plan.También fuimos con una cámara oculta al Palacio de Tribunales, donde, en la Secretaría de la Corte Suprema, un funcionario admitió que en ese lugarTales fueron sus palabras. Y se las dijo al mismísimo Doppelgatz, que se hacía pasar por el abogado de un detenido.Esa mañana salimos eufóricos de Tribunales. Y entramos en un barcito de la calle Talcahuano, donde esperaba el resto del equipo. Pero grande fue nuestra desazón al comprobar que el sonido del tape había fallado. Por lo tanto,En esa ocasión, fui yo quien se calzó la cámara oculta.Por cierto, no era una de las más modernas:, bajo un holgado saco de franela; la lente, a su vez, estaba disimulada en la corbata.Así entré a esa oficina. Y fui atendido por el secretario general de la Corte. Éste, muy suelto de cuerpo, adujo:Tal explicación fue emitida el domingo siguiente en nuestro programa.Días después,. Ese día el festejo se prolongó hasta altas horas de la noche en su restaurante de Puerto Madero.Aunque luego supe cosas de él por boca de terceros. Como que en su barrio era célebre por su generosidad, puesto queY que también era leal con sus amigos, a cuyas familias solía dar una mano cada vez que ellos caían presos.El 25 de junio de 2004 le dio unos billetes al padre de un muchacho detenido en una comisaría de Lomas. Luego, le dijo:En el trayecto, a la altura del cementerio, se le cruzó un Fiat Uno color rojo, del cual emergieron dos siluetas armadas.El Ángel Negro logró abrir la puerta,. La bocina quedó entonando una estridente letanía.Al día siguiente, a modo de obituario,