Para Melella, su amplio triunfo es “muy significativo para el campo nacional y popular”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reelecto en primera vuelta en las elecciones provinciales del último domingo llamó este miércoles a “terminar con la grieta política que divide a los argentinos y no sirve para nadie”, y consideró queEl exreferente del radicalismo de la ciudad fueguina de Río Grande, luego sumado a las filas del kirchnerismo y más tarde al Frente de Todos,, sacándole más de 40 puntos de ventaja al segundo, el candidato del PRO Héctor Stefani que cosechó el 11% de sufragios.En pleno festejo electoral, Melella sintetizó su estrategia y su concepción sobre la política actual argentina:, aseveró en su discurso.A pocos días del triunfo que lo llevó a ser el tercer gobernador reelegido en la historia fueguina, y el segundo que lo consigue en primera vuelta, el mandatario explicó cómo hizo para sumar a su espacio a dirigentes opositores, como el diputado provincial Federico Sciurano, un radical de Juntos por el Cambio y exintendente de Ushuaia que terminó encabezando la lista del oficialismo.. Cuando uno mira el bien común y tiene intenciones políticas genuinas, tranquilamente se puede dar cuenta que existen más coincidencias que diferencias”, analizóSegún Melella, la grieta “se alimenta por una cuestión netamente especulativa y de campaña electoral”, pero no se corresponde con los proyectos y las políticas que cada sector impulsa como solución a los temas provinciales o nacionales.. Yo estoy posicionado en el campo nacional y popular, dentro de un espacio progresista, de justicia, inclusión y movilidad social ascendente, que defiende la industria nacional y la soberanía sobre las Islas Malvinas y las demás islas del Atlántico Sur y que entiende que Argentina tiene muchísimo para ofrecer al mundo, pero nada de eso me impide construir con otros espacios que piensen distinto”, aseguró el gobernador que antes fue dos veces intendente de Río Grande.En su propio armado,, un partido de origen conservador del que salió su compañera de fórmula, Mónica Urquiza, aunque además sumó a dirigentes gremiales y ambientalistas, y a referentes del PJ con los que formó el frente electoral que también posibilitó las reelecciones de los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, de Río Grande, Martín Pérez (ambos de La Cámpora) y de Tolhuin, Daniel Harrigton (PJ).El gobernador también consideró que el amplio triunfo en Tierra del Fuego, sumado al conseguido este fin de semana en otras provincias, resulta “muy significativo para el campo nacional y popular”.y que sigue muy presente en las necesidades de la gente. También confirma que el espacio puede ganar elecciones. Yo creo que es un impulso de cara a las presidenciales. Desde ese punto de vista, es muy positivo”, señaló.En relación al candidato presidencial del Frente de Todos, Melella postuló que “debemos buscar al mejor candidato o candidata que surja del consenso”.“Desde mi deseo y mi mirada, y lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, tiene que salir del consenso de todos los referentes. Los principales dirigentes del Frente de Todos se tienen que reunir y busca a esa persona”, afirmó elA su vez,, sin dejar de solucionar los temas de la agenda diaria de los argentinos. En cualquier caso no tengo dudas de que el candidato debe salir por consenso, sea quien sea”, reiteró.Luego de la victoria que le asegura gobernar la provincia hasta 2027,Además, participará también esta tarde en Buenos Aires de la primera reunión conjunta de gobernadores de la Patagonia en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde se definirán políticas específicas para las pymes de la región.En esos ámbitos nacionales Melella estrenará sus pergaminos de mandatario recién reelecto por amplia mayoría y sus ideas de transversalidad y final de los antagonismos políticos que milita desde su incursión en la función pública.