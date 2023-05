Rafecas concentrará las causas contra una plataforma virtual por posible defraudación

El juez Daniel Rafecas quedó a cargo de diferentes denuncias contra la plataforma Sesocio.com / Foto: Archivo.

Maniobras

La Cámara Federal porteña resolvió quecontra los responsables de la plataforma web Sesocio.com, por presunta defraudación mediante un sistema de captación de inversiones.La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó al resolver un conflicto de competencia entre dos juzgados de Comodoro Py 2002, donde se recibieron diferentes denuncias, según la resolución a la que tuvo acceso Télam."Se advierte que el objeto procesal en ambos legajos resultaría en principio análogo, al tratarse dedesplegada mediante un sistema de captación de inversiones, por parte de un grupo de personas entre las que se encontrarían los denunciados", sostuvo el juez de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Pablo Bertuzzi, en su decisión.El magistrado decidió que Rafecas quede a cargo de las denuncias contra dos responsables de la plataforma Sesocio.com, por supuestas defraudaciones "mediante la criptomoneda denominada Inves; por las cuales se habrían visto afectados tanto inversores como presuntos accionistas".Una de las denuncias que había quedado radicada en otro juzgado, el federal 9,, a cargo de Rafecas, donde tramita ya una causa abierta por una denuncia previa.La última denuncia presentada expone "los sucesos que rodearon la presunta inversión" de un empresario particular "en la plataforma Sesocio.com, con el objetivo de financiar el lanzamiento de dicha plataforma web en la República del Perú, país de donde es oriundo".El denunciante "expuso las vicisitudes en torno a la integración de dicho aporte y que, pese a haber cancelado en su totalidad el monto,", se recordó en la resolución"Expone además que el negocio no se terminó desarrollando - la empresa se habría vendido supuestamente a la firma Blockchain.com, la cual habría dejado de operar en el país- y que a su entenderno sólo suyos, sino de miles de pequeños inversores, por un monto que ronda los nueve millones de dólares (USD 9.000.000)", se detalló además.En ambos casos ahora a cargo de Rafecas están imputados los ex titulares de Desocios.com y se investigan "presuntas maniobras" con la criptomoneda Inves."Se advierte que el objeto procesal en ambos legajos resultaría en principio análogo, al tratarse de conductas que guardarían relación con, por parte de un grupo de personas entre las que se encontrarían los denunciados, a través de la plataforma Sesocio.com y mediante la criptomoneda denominada Inves; por las cuales se habrían visto afectados tanto inversores como presuntos accionistas", analizó Bertuzzi.