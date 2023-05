El gasto primario en la Administración Pública lleva diez meses consecutivos de caída real.

El gasto registrado en abril tuvo una caída interanual del 10,6% en términos reales.

El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN)y completó, de acuerdo con el análisis difundido este miércoles por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).El organismo bicameral dio a conocerEl informe de la OPC se da a conocer de manera anticipada al que la Secretaría de Hacienda difundirá el lunes 22 de mayo, aunque con diferencias metodológicas entre las dos mediciones.Al respecto,(compromisos que no necesariamente fueron ejecutados en el período), en tanto Hacienda informa el gasto ejecutado (que pudo haber devengado en meses previos) del Sector Público No Financiero, que incluye a empresas públicas y fondos fiduciarios.De acuerdo con el seguimiento realizado por la OPC,En lo que va de 2023,, con un aumento nominal del 60% respecto del mismo mes de 2022, que como fue inferior a la inflación acumulada en el período implicó una rebaja del 23,4% a valores constantes.Por su parte,(que incluye el pago de servicios de la deuda), con un alza nominal del 31,8% y un descenso real del 36,9%.(+92,1% nominal y -8% real), gastos totales de un billón 960.348 millones (+78,6% y -14,5%) y primarios de un billón 910.511 millones de pesos (+86,7% y -10,6%).En cuanto al acumulado del primer cuatrimestre,(+99,4% nominal y -2,2% real).(+85,2% nominal y -9,1% real), los gastos totales a 7 billones 913.129 millones (+88,3% y -7,6%) y los gastos primarios a 7 billones 119.691 millones de pesos (+85,2% y -9,2%)., cuando fueron del 39%.En ese sentido, el año pasado regía la prórroga del Presupuesto 2021, sin ajustes, circunstancia que generalmente incide en un porcentaje mayor que en años en los que se aplica la ley sancionada por el Congreso.OPC destacó que "los programas sociales, como las Políticas Alimentarias (47%) y el Potenciar Trabajo (40,5%) presentan los niveles de ejecución más elevados", ubicándose en el otro extremo los bienes y servicios (18,6%), en los que "influyen los gastos de consumo del proceso electoral, que aún no han comenzado a ejecutarse", y los gastos de capital (20,5%), "debido en mayor medida a los porcentajes de ejecución de las transferencias de capital a empresas públicas (17,9%) y a fondos fiduciarios (19,6%) para el financiamiento de obras".