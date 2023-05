Mayans: "Tiene que haber un diálogo entre Cristina, Alberto y Massa"

El titular del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, pidió diálogo político para definir el candidato del oficialismo / Foto: Prensa.



El jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado de la Nación, José Mayans, consideró este miércoles que la definición sobre quién será el precandidato presidencial del espacio y el rumbo a seguir debe surgir de un "diálogo político" entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.



"Acá hay una realidad, que es el liderazgo de Cristina Fernández y que Alberto Fernández es el Presidente. Ellos llegaron a un acuerdo para conducir el país en medio de un tembladeral. Tiene que haber un diálogo entre Cristina, Alberto y Massa y decir qué es lo mejor y cómo se va a sostener", expresó Mayans en diálogo con radio 10.





"El país necesita tener nuevo mandato que baje la deuda pública y sostenga los sistemas sociales" José Mayans, senador

La vicepresidenta Cristina Fernández confirmó que no será candidata y abrió una nueva instancia en el Frente de Todos / Foto: Prensa.

El senador por Formosa respondió de ese modo a la pregunta sobrey sobre el rumbo a seguir y consideró que Argentina "necesita un nuevo mandato" del espacio que integra."El país necesita tener nuevo mandato que baje la deuda pública y sostenga los sistemas sociales. Eso va a traer un cambio positivo para el país", dijo el legislador y consideró que quien "abrace" los principios básicos del FdT podrá ser el postulante.Mayans contó que supo de la decisión de la Vicepresidenta de no ser candidata el viernes pasado, durante un diálogo que mantuvo con ella y en el que Cristina Fernández le expresó queEl senador aseguró que la Vicepresidenta "trabaja", no obstante, sobre aspectos de la economía como "un replanteo de la deuda", al que definió como uno de los principales problemas del país.Mayans dijo en ese sentido que Argentina "no tiene posibilidad de pagar" que dejó el gobierno de Cambiemos."Hay que buscar la forma de replantear toda la deuda", consideró y señaló que el ministro Massa aún "debe" asistir al Congreso para"Hay una charla que nos debe Massa al Congreso todavía, no tenemos un planteo formal para ver la reprogramación", indicó.