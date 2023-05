Por un tatuaje de cangrejo, detuvieron a una mujer que drogaba a hombres para robarles

La mujer de 23 años diluía en alguna bebida alprazolam, un ansiolítico, lo que le hacía perder la conciencia a las víctimas. Foto: Policía.

En el auto de los sospechosos hallaron un frasco con atomizador de Alplax, la marca de alprazolam. Foto: Policía.

Uno de los detenidos, cómplice de los robos. Foto: Policía.

Detenido cómplice de los robos. Foto: Policía.

En el automóvil donde se trasladaban los sospechosos se encontraron tarjetas de crédito. Foto: Policía.

Una jacusada de dormir a hombres con los que previamente se contactaba mediante aplicaciones de citas con el fin de ir a sus casas para robarles, y su identificación fue posible gracias a que sus víctimas recordaron el tatuaje de un cangrejo que llevaba en una de sus piernas, informaron este miércoles fuentes policiales.El radio de acción de la acusada era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para concretar los robos, contaba con la colaboración de dos cómplices, también apresados.Durante los procedimientos, realizados por la Policía de la Ciudad, se recuperó dinero, alhajas, tarjetas de crédito y débito y una notebook, todos elementos robados a las víctimas.Según los voceros, la mujer de 23 años contactaba a sus potenciales víctimas a través de aplicaciones de citas o redes y, una vez que ganaba confianza, lograba que la invitaran a sus domicilios.Allí, la sospechosa colocaba en la bebida del dueño de casaLuego, con la complicidad de dos hombres a los que les abría la puerta del domicilio, la mujer robaba las pertenencias del dueño de casa.Tanto la mujer del tatuaje de cangrejo como sus señalados, instantes después de que oficiales del servicio de fin de semana de prevención de Robos y Hurtos de la Comuna 15 de la Policía de la Ciudad observaran al auto antes mencionado detenido en doble fila y a sus tres ocupantes manipulando un posnet, cuya procedencia no pudieron justificar, al igual que la tenencia de varios DNI de otras personas.Ante la posibilidad de que pudieran estar cometiendo estafas con robos de identidad, los tres sospechosos fueron llevados por el personal policial a la Comisaría Vecinal 15 A para realizar una consulta sobre reincidencia.Mientras en esa sede policial registraban los DNI, llegó una denuncia de la Comisaría Vecinal 12 A vinculada a uno de esos documentos, realizada por un hombre de 49 años, víctima de un robo por parte de una mujer que lo había sedado y le había robado luego de compartir unas bebidas en el domicilio del denunciante.El hombre, según la denuncia, dijo que había conocido a la mujer por la aplicación Tinder y que la invitó a su departamento en la avenida Cramer al 3600, del barrio porteño de Nuñez.Allí, luego de tomar unas copas, dijo que se quedó dormido y al despertar notó que le habían robado unos 100.000 pesos, algunos dólares, tarjetas de crédito y una notebook Toshiba.Los datos eran coincidentes con lo secuestrado en poder de los tres sospechosos detenidos en Chacarita: 97.510 pesos, 20 dólares, una notebook Toshiba y cadenitas de oro y plata.Cuando los oficiales requisaron el automóvil donde se trasladaban los sospechosos, encontraron tarjetas de crédito del denunciante debajo de la funda de cuero que cubre la base de la palanca de cambios del Peugeot 207.También hallaron un frasco con atomizador de Alplax, la marca de alprazolam, en uno de los buches de la tapa del baúl.AdemásPor su parte, al tomar conocimiento de la detención de esta mujer con el tatuaje del cangrejo, desde la División Investigaciones Comunales 13 se comunicaron con la Comisaría Vecinal 15 A, dando cuenta que también buscaban a la mujer del tatuaje por un hecho ocurrido el 8 de abril último en Núñez.En ese caso, la sospechosa consiguió entrar en confianza con otro hombre, un ciudadano brasileño de 51 años, que la invitó a su departamento.También en esa ocasión la mujer intentó drogarlo para robarle, aunque el plan se frustró porque la víctima no tomaba alcohol y el sedante no tuvo el efecto inmediato deseado.El damnificado, al darse cuenta del engaño, llegó a cambiar el vaso, sin que la sospechosa lo detectara, provocándole a la mujer cierta somnolencia, pese a lo cual hizo entrar a la casa a sus cómplices, quienes agredieron al damnificado, para luego robarle.El hombre aportó a la Policía el vaso como prueba y también una foto de la sospechosa, donde se observaba el tatuaje del cangrejo en la pierna.Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 47 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Osvaldo Daniel Rappa.