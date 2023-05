El avance del Tanque Argentino

El pasado jueves 11 el ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó las pruebas de tiro del renovado(Tanque Argentino Mediano-Segundo Centenario) que avanza hacia la culminación de su primera etapa para entregar 14 de las 74 unidades comprometidas a entregar cuando finalice el programa supervisado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército, ejecutado en una parte significativa por la fábrica IMPSA de Mendoza, asistido tecnológicamente por Israel y financiado por el FONDEF (Fondo Nacional para la Defensa).Las pruebas del renovado TAM 2C2 se realizaron en el campo de tiro del Regimiento de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”, situado en su cuartel ubicado en la localidad bonaerense de Magdalena a 43 km. de distancia de la capital provincial La Plata.En esta unidad de la Brigada de Caballería Blindada I, y considerada como Regimiento Escuela del Arma, se efectuaron los disparos necesarios para comprobar la eficacia del proyecto de modernización. Éste fue diseñado en el 2010 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego paralizado durante la administración de Mauricio Macri y reanudado en gestión de Alberto Fernández.En las pruebas de tiro (el cañón no cambia de su modelo original) se examinaron sí las nuevas versiones de los sistemas que lo controlan. Se cambiaron los aparatos de puntería que son ahora de funcionamiento a todo clima (de día o de noche, con sol o con lluvia). A ello se sumó una computadora de tiro que aumenta la efectividad del tiro. En el tanque es decisiva la precisión en el primer disparo porque la réplica del enemigo, sucedida inmediatamente, lo puede poner fuera de combate. El tanque lanza sus disparos desde cuatro circunstancias: desde una posición fija a un blanco fijo; a partir de una posición móvil a un blanco fijo; desde una posición fija a un móvil y en la condición más compleja desde una situación móvil a un oponente móvil.En el TAM 2C2 hay cuatro tripulantes: el jefe de tanque, generalmente un oficial joven – subteniente o teniente- o a veces un sub oficial de jerarquía; un apuntador, que ubica la posición del enemigo; el conductor del vehículo y un cargador del proyectil del depósito al cañón. La eficacia del proceso de disparo permita al TAM una mayor velocidad en la sucesión de disparos. Los nuevos elementos incorporados aumentan la precisión de los disparos. Como el jefe de tanque y el apuntador tienen ambos la capacidad de enfocar al adversario ello permite una cadencia de disparos que puede tener un intervalo de 10 segundos. La torre del cañón ahora se moverá con un aparato eléctrico en lugar de uno hidráulico.La velocidad del TAM 2C2 será la misma pero el cambio de las orugas y ruedas, después de 40 años de uso de las originales, le permitirá una mayor velocidad.En tanto se concluyen las pruebas que permitirán entregar 14 de los 74 tanques previstos, se preparan los simuladores que permitirán el adiestramiento del personal en las unidades y también en el Escuadrón de Caballería de cadetes del Colegio Militar de la Nación y en la Escuela de Sub Oficiales “Sargento Cabral”. El TAM es un tanque un poco más liviano que el Leopard alemán, considerado uno de los mejores del mundo. Al tanque argentino se le pueden sumar algunas placas adjuntas a su sistema de blindaje “activo” para aumentar su capacidad de protección.La guerra en Ucrania está siendo observada por todos los ejércitos del mundo. Cuando al comienzo del conflicto algunos observadores estimaban que el uso del tanque era inadecuado debido al uso inadecuado del mismo por el ejército ruso, ahora han cambiado de opinión debido a que el mando de Moscú cambió el mal uso táctico a partir de su marcha encolumnada de un vehículo detrás de otro, por el más adecuado en despliegue para los espacios abiertos. Tomó también en cuenta las dificultades de la aplicación del tanque en la ciudad, salvo que sea protegido por efectivos de infantería. Esta vigencia del poderío del tanque explica que Ucrania haya solicitado a diversos países de la Unión Europea la provisión de estos vehículos decisivos.Oficiales de caballería argentinos consideran que el tanque puede ser utilizado en la Argentina en un escenario de batalla al sur del río Colorado en la Patagonia, por ejemplo, si un hipotético desembarco británico amenazara el yacimiento de Vaca Muerta.Estos mismos voceros transmiten el entusiasmo de oficiales y suboficiales jóvenes del arma de Caballería por el curso este curso de modernización que también entusiasma a los más veteranos que vieron en una primera instancia postergado el proceso y ahora lo contemplan en pleno desarrollo.