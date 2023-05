Mica Riera: “Fabiana Cantilo es la reina del rock argentino”

Entrevista a Micaela Riera VER VIDEO

“Soy santafesina, nací en la capital, tengo 31 años, soy ceramista y actriz desde que nací". / Foto: Victoria Gesualdi.

Fabi me dijo: "Estaba escrito que vos ibas a hacer de mí". / Foto: Victoria Gesualdi.

¿Quién es el amor después del amor? @FitoPaezMusica responde a esta y otras preguntas de Mica Riera sobre su vínculo con @FabianaCantilo ❤️ pic.twitter.com/yY1GYDpCeE — CheNetflix (@CheNetflix) May 3, 2023

"Siempre fue muy difícil llegar al público argentino. Para mi fue una locura que todos digan que viajan a su adolescencia”. / Foto: Victoria Gesualdi.

La actriz Micaela Riera, que interpreta a Fabiana Cantilo en “El Amor después del Amor", visitó Télam para hablar sobre la serie biográfica que retrata los primeros 30 años de la vida del icónico músico Fito Páez:”, aseguró.La serie de Netflix es una de las más vistas en 2023 y: “Hay muchas ganas, entre nosotros decimos que tiene que haber un multiverso del rock, que cada personaje tenga su propia serie”, aventuró la artista.“Soy santafesina, nací en la capital, tengo 31 años, soy ceramista y actriz desde que nací. Siento que con Fabi tenemos en las extremidades puntos de encuentro. Me encontré con mis extremos, fui hasta el extremo de la locura, el grito, de la felicidad, de la libertad y ahí estaba ella”, confesó la joven.Al recordar la primera vez que vio a Cantilo contó: “Fabi y Fito tenían algunos desencuentros, ella había leído los guiones y no había dicho que sí todavía a la serie y en un momento le propusieron que me conozca. Cuando nos vimos estaba todo como medio tenso pero no nos conocíamos y terminamos hablando de la vida misma. Nos comparamos porque tenemos historias bastante parecidas, como que me dio la bendición. Ella me dijo:”.Mica Riera destacó que desde el principio: “Era la persona que más miedo me daba, porque no debe ser fácil ver a una persona haciendo de vos, y además sobre recuerdos de Fito. Fue muy lindo porque cuando nos vimos me contó que le gustó y pudo verse aunque sea un instante en mi”.La plataforma de streaming Netflix organizóy uno de los cruces para reaccionar a escenas de la serie fue entre Páez y Riera: “a Fito le pregunté quién era El amor después del amor, a quién estaba dirigido ese disco y es para las dos. Fabi atravesó a Fito, son familia porque se necesitan el uno al otro”.La biografía musical dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, que lleva, desde su estreno se mantiene en el top de las más reproducidas en Argentina: “Una de las cosas que más me hizo feliz en estas dos últimas semanas es que todos vienen y me dicen estamos escuchando a Charly, Spinetta, Fito, siento que de alguna forma volvió toda la música de esa época de oro, me pone contenta que vuelvan a sonar en la radio esas canciones y las esten cantando”.Riera, que enamoró al público con su interpretación de Cantilo, cuadriplicó sus seguidores en redes sociales y fue reconocida en cada crítica y reseña: “Todavía no caigo. Recibo mensajes de padres que me dicen: 'gracias a la serie mi hijo empezó a escuchar lo que yo escuchaba cuando era joven'., eso es lo importante”.Uno de los puntos más interesantes de la serie “El amor después del amor” es la reivindicación del rol empoderado de Fabiana Cantilo: “Eran muy pocas mujeres en el rock y mucho más pocas solistas porque ocupaban el lado de coristas más secundario. Fabi se abrió con Fabi y Los Perros Calientes, su Detectives, la produjo Fito y Charly. Para mí siempre fue la reina del rock argentino. Abrió camino a muchas mujeres pero no era muy consciente, le preguntaban qué le pasaba siendo mujer en el rock y contestaba que 'ni idea'”, analizó.Fotos: Victoria Gesualdi.Micaela Riera recordó cómo fue que se enteró de la búsqueda: “Cuando me llegó el mail del casting no lo abrí porque en el asunto. Había tenido experiencias cantando que no las disfruté, cuando tenía que cantar no quería. A la semana lo abrí para ver qué me había perdido, leí que era para interpretar a Fabiana Cantilo y ahí dije: “Lo tengo que hacer, se lo debo a mi adolescente que escuchaba a Fabi”.“Cuando me decidí tenía tres horas para preparar el casting, tenía que mandarlo antes de las seis de la tarde,, pero en casa había una y como eran tres acordes, me dije que no podía ser tan difícil y la vi en un video de YouTube. Me pinté la boca roja y un poco los ojos medio roqueros. Siempre fui de hacer las cosas a último momento”.“A las dos semanas me llamaron a otro casting y me querían ver. Ahí llamé a un amigo que conoce a Fabi muchísimo y le pedí que me ayudara a sacar sus movimientos y forma de hablar. Fui a su casa, llevé ropa, medias negras, camperita y maquillaje. Llegué, me metí en el baño y cuando salí él me dijo:”.Por último Riera develó sobre las expectativas de sus compañeros(Spinetta),(Fito Paéz),(Charly García) y(Cecilia Roth). “Todos pensamos que podía salir todo bien o todo mal. Tuvimos un miedo muy grande porque son personas muy vigentes y conocidas en el mundo. Todos sabemos cómo hablan, caminan, cantan y el público argentino es un público que critica mucho. Siempre fue muy difícil llegar al público argentino y que todos estén de acuerdo en que algo está bueno. Para mí fue una locura que todos digan que viajan a su adolescencia”., esperanzó Riera.