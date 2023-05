"El Oleoducto Trasandino es una obra estratégica para contar con más gas para exportación"

Secretaria de Energía, Flavia Royon.

La Argentina retoma la exportación de crudo a Chile luego de 17 años sin envíos.

La secretaria de Energía, Flaviay una muestra más del sendero que se está recorriendo en el desarrollo de Vaca Muerta: contar no sólo con mucho más que gas para los argentinos, sino también tener más gas para exportación”.Royon afirmó en diálogo con Télam Radio que la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (Otasa) es "una obra estratégica" debido a que permitirá retomar las exportaciones de petróleo a Chile, lo que "muestra el valor de Vaca Muerta como motor de crecimiento" y el sendero de desarrollo que está recorriendo la formación neuquina.Al respecto, contextualizó quesin envíos, con el bombeo del crudo de Vaca Muerta que la empresa YPF realizará a través del Oleoducto Trasandino, y aseguró que se trata de “una obra estratégica y una muestra más del sendero que se está recorriendo en el desarrollo de Vaca Muerta: contar no sólo con mucho más que gas para los argentinos, sino también tener más gas para exportación”.Asimismo, Royon destacó que "en este proceso de desarrollo tenemos casi 365 días de exportaciones de gas ininterrumpidas a Chile, y también exportaciones de crudo. Las refinerías argentinas están abastecidas a pleno y esto permite exportar crudo", aseveró."Para eso, además del Oleoducto Trasandino, hay una inversión privada ya comprometida en diferentes oleoductos para aumentar la capacidad de transporte y poder generar divisas en el sector energético”, agregó.Además, de acuerdo con la secretaria Royon, en esta primera etapa exportadora, "una cifra equivalente a entre US$ 2 y US$ 2,5 millones diarios", precisó.“Este es el camino que va a recorrer el sector energético, que va a contribuir a la generación de divisas para nuestro país, tal como lo planteó el ministro (de Economía) Sergio Massa, y en particular Vaca Muerta, donde todos los meses se baten récords de producción, tanto en gas como en petróleo”, concluyó.