Asesinaron a un policía, el cuarto desde que Bukele anunció "guerra" contra las pandillas

Bukele, presidente de El Salvador.

Arrestos sin orden judicial

Muertes de inocentes

Sin cifras independientes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, renovó su promesa de "arrasar" con las pandillas luego del asesinato de un policía en el norte del país centroamericano que derivó en otra prórroga del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial."Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos, ellos solo velan por los derechos de los criminales", expresó el mandatario en Twitter., en el departamento de Chalatenango, unos 85 kilómetros al norte de San Salvador.y el primero este año, según el diputado Guillermo Gallegos, informó la agencia de noticias AFP.Tras el incidente fue detenido un presunto pandillero en el lugar."Que sepan todas las ONGs de 'derechos humanos', que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás", amenazó el gobernante derechista.Horas después del hecho, la Asamblea Legislativa aprobó por 67 votos, de un total de 84, prorrogar el régimen de excepción en vigor, que permite arrestos sin orden judicial, principal herramienta de la "guerra" contra las pandillas de Bukele.Con esta prórroga, el estado de excepción estará vigente hasta el 15 de junio."¿Ven por qué debemos continuar con el Régimen de Excepción hasta TERMINAR POR COMPLETO con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron", escribió el joven gobernante de 41 años.El régimen de excepción fue declarado originalmente por el Parlamento a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada que cobró la vida de 87 personas, del 25 al 27 de marzo de 2022.Desde entonces fueron detenidos 68.720 presuntos pandilleros, aunque, dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.Sobre, Villatoro dijo que hay "una fuerza de tarea" que investiga los casos.Días atrás, Bukele aseguró que su país acumuló 365 días sin homicidios desde que inició su mandato en 2019."Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año", se jactó, también en Twitter.Una fuente de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia explicó que se trata de "la sumatoria de los días sin homicidios desde 2019 a la fecha".Bukele asumió el 1 de junio de 2019 y, según cifras oficiales, ese año el país cerró con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, tendencia que siguió en descenso y en 2022 finalizó con 7,8.El ministro Villatoro ponderó que los días sin homicidios son "un hito histórico" y que la tarea iniciada en 2019 "no ha sido fácil, pero tampoco imposible".Sin embargo, de momento no se conocen estadísticas de fuentes independientes al respecto.La Secretaría de Prensa de la Presidencia dijo que "El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro de Latinoamérica" debido a las "estrategias" impulsadas por Bukele.La festejada reducción de la criminalidad suma sin embargo numerosos reproches de la oposición y organismos de derechos humanos por el trato que reciben los detenidos.El 3 de diciembre pasado, Bukele desplegó 10.000 militares en un municipio en su "guerra" contra las pandillas.La medida discrecional fue prorrogada cada mes y la última estaba a punto de vencer, antes de que volviera a ser ampliada.