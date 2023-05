Tras el mensaje de Cristina se reorganiza el Frente de Todos

Congreso nacional del Partido Justicialista. Foto: Victoria Gesualdi

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible" Agustín Rossi

Crecimiento económico y oposición

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de ministros. Foto: Archivo

"Los opositores en su conjunto plantean que el año próximo tiene que haber ajuste, devaluación brusca, y es casi contradictorio porque critican la inflación y proponen resolver el problema con más inflación" Agustín Rossi

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo SocialFoto: Archivo

"Junto al Presidente, Cristina ha dado una muestra enorme de humildad al correrse y señalar que no va a ser candidata. Abre así la cancha a nuevos jugadores titulares" Victoria Tolosa Paz"

Gracias a todos los congresales peronistas por este exitoso Congreso Nacional. Ratificamos nuestra voluntad de integrar un frente político amplio y democrático para que el Peronismo vuelva a enamorar. pic.twitter.com/YA4JuadKfr — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 17, 2023

"Eduardo `Wado` de Pedro no lo ha dicho todavía pero me imagino también que puede ser precandidato. El propio (ministro de Economía) Sergio Massa viene diciendo que no, pero hay muchos sectores que lo ven como posible candidato" Victoria Tolosa Paz

Ministra de Trabajo, Raquel "Kelly Olmos". Foto: Archivo

"Cristina plantea no dejar el peronismo en manos del Poder Judicial"

, afirmó que este miércoles "empieza otra etapa" en el Frente de Todos (FdT), luego de que al cierre del congreso del Partido Justicialista reiterara que no será candidata en las elecciones de este año."Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo Rossi en declaraciones a Radio 10.El martes, en un comunicado difundido en sus redes sociales,en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".Para Rossi,, al tiempo que recordó que el renunciamiento ya había sido expresado "en diciembre tras la sentencia proscriptiva" en el marco de la denominada causa Vialidad.Por otra parte, el jefe de Gabinete sostuvo queEl jefe de ministros añadió que, en lo personal,"No es fácil tampoco armar una lista a lo largo y ancho de todo el país", sumó, aunque se mostró "entusiasmado y con ganas de participar del debate transmitiendo estas ideas, y en un momento donde desde la oposición se transmite un cúmulo de pesimismo que no se condice con lo que vendrá los próximos años".En este punto, efecto de la sequía " pero que "mientras tanto se generan las condiciones macro para el crecimiento económico de lo que serán los próximos cuatro años y por eso el debate pasa ahora por si ese crecimiento estará concentrado en pocas manos o se distribuye"."Esto es lo que hay que explicarle a la gente", insistió el funcionario y"Es un espanto ya que ese programa va a llevar a la pobreza altísima, a una enorme desocupación y a la pérdida del poder adquisitivo del salario", enumeró Rossi, y sumó que ese plan "lo va querer implementar justamente, en un momento de expansión para la Argentina"."Los opositores en su conjunto plantean que el año próximo tiene que haber ajuste, devaluación brusca, y es casi contradictorio porque critican la inflación y proponen resolver el problema con más inflación, por eso hay que decirle a los argentinos que lo que viene es un proceso de crecimiento económico muy fuerte", sintetizó el jefe de Gabinete.Además,, y tras recalcar que "ha vuelto la violencia política en la Argentina", advirtió que "no hubo condena" del intento de magnicidio de la Vicepresidenta de parte de la titular del espacio opositor, Juntos por el Cambio.; y completó con que, por otra parte, "la justicia no ha investigado".Por su parte,al decidir no presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de este año y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria"Junto al Presidente (Alberto Fernández), Cristina ha dado una muestra enorme de humildad al correrse y señalar que no va a ser candidata. Abre así la cancha a nuevos jugadores titulares en un partido que nos tiene a todos muy movilizados", afirmó Tolosa Paz en declaraciones a radio AM 990.Para la ministra,y recordó que encomendó a todos los dirigentes "agarrar el bastón de mariscal y salir a explicar y conversar con un pueblo que esta atravesando una situación compleja".Además, sostuvo que"Eso hace referencia a los años de (Juan Domingo) Perón y Evita (Duarte de Perón), y a Néstor (Kirchner) y Cristina. Nos invita al enorme desafío de seguir para adelante. Con el liderazgo de ella, corrida del plan electoral pero no de la estrategia ni de la elección técnica del primer partido que tenemos que jugar que es el 13 de agosto. Ella ya lo dijo: 'No se imaginen que me voy a quedar en casa cuidando a los nietos'. Nadie la imagina en ese rol", apuntó.--condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad-- la ministra señaló que en la carta publicada el pasado martes,"Ella sabia que se sometía al escarnio de la justicia y medios concentrados que la condenaron anticipadamente. La verdad es que no la querían en la cancha electoral", expresó la funcionaria.En tanto, la funcionaria consideró que el congreso partidario que el martes por la tarde llevó adelante el PJ nacional y que a pesar que muchos creían que iba a ser "dividido y con peleas", ocurrió "todo lo contrario"."Fue una muestra enorme de grandeza y humildad de muchos dirigentes. Los congresales le dimos toda la fortaleza al (Gobernador de Formosa Gildo) Insfrán que está cruzado por una justicia que pueda entrometerse en la provincia",La ministra imagina, a la vez que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, " viene diciendo con mucha contundencia que quiere someterse al voto popular" y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también ha manifestado sus intenciones."(El ministro de Interior) Eduardo 'Wado' de Pedro no lo ha dicho todavía pero me imagino también que puede ser precandidato. El propio (ministro de Economía) Sergio Massa viene diciendo que no, pero hay muchos sectores que lo ven como posible candidato. No le tenemos que tener miedo a la construcción de formulas que sean sometidas al voto popular", remarcó.Finalmente,, aseguró que la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a ninguna candidatura "no es una declinación" si no que se trata de una decisión tomada en contexto de una "proscripción" y consideró que la mejor opción que tiene el Frente de Todos es habilitar una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que sea instancia sea "la fuente de poder de un peronismo que se organiza y se expresa"., afirmó Olmos en declaraciones para AM750.La funcionaria indicó queLa ministra expresó que el "partido de los tribunales" está demostrando que su plan es "volver a proscribEn otro tramo de la entrevista,"Hay muchos mecanismos de actualización que utilizan los gremios en las paritarias que combinan ambos aspectos. En promedio nuestros indicadores estadísticos nos muestran que en el salario de convenio, en promedio, no hay un desfasaje", expresó Olmos.Para la funcionaria,"Por supuesto que la alta inflación afecta a los ingresos, estamos comprometidos en que no se produzcan grandes desfasajes", concluyó.La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó "razonablemente", al declinar su postulación en un comunicado difundido el martes, que"Cristina viene diciendo que estamos ante una democracia condicionada por los poderes fácticos que han tomado control del Poder Judicial. Razonablemente plantea (al no postularse) que no vamos a dejar el peronismo en manos del Poder Judicial", afirmó Peñafort en declaraciones a radio Nacional Rock.En ese sentido, la letrada planteó que, en la cual "el poder económico y judicial han decido no investigar el intento de asesinato" sufrido por la exmandataria el pasado 1 de septiembre "porque cada vez que aparece alguna pista surgen conexiones de ese hecho con la política"."La ciudadanía no se olvida fácilmente de estas cosas", añadió y reconoció que sintió "mucha tristeza" al conocer la decisión de la Vicepresidenta."Muchas personas tienen depositada en ella su esperanza, pero también entiendo que es superatendible el planteo de Cristina Kirchner", subrayó al tiempo que reconoció que estaba "convencida" de que la Vicepresidenta es aún "la mejor candidata que puede presentar el peronismo" en la presente coyuntura.En ese sentido, la abogada agregó queSin embargo, Peñafort recordó que aunque muchos decían que "cuando la toquen a Cristina, que quilombo se va a armar", cuando ocurrió notó "con estupor que no se armó ningún quilombo".