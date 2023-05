Las elecciones de la Unión Europea serán en junio de 2024

Las últimas elecciones europeas se realizaron del 23 al 26 de mayo de 2019.

La Unión Europea (UE) acordó que las elecciones para renovar el Parlamento y las autoridades del bloque se realizarán del 6 al 9 de junio de 2024, anunció Suecia, que ejerce la presidencia rotativa de la UE.El acuerdo político en torno a las elecciones, que se celebran en cada uno de los 27 países de la UE, deberá ser ratificado la semana próxima por el consejo de los ministros europeos de Relaciones Exteriores.El proceso electoral, realizado cada cinco años mediante sufragio universal,, que a su vez deberá confirmar los nombres de las máximas autoridades de la UE, incluyendo la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque.En un mensaje en video, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que el voto "decidirá la dirección que tomará nuestra unión. Decidirá qué Europa quiere ver la UE. La Unión Europea no es perfecta, está en continua evolución"."Para cada persona, en cada país, que vaya a votar, la democracia de la UE es más importante que nunca antes. Su voto importa", agregó, informó la agencia de noticias AFP.La actual titular de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, no ha confirmado por ahora si buscará un segundo mandato, pero si decide disputar nuevamente ese cargo, necesitará el apoyo de los legisladores de centro y de la derecha.Las últimas elecciones europeas se realizaron del 23 al 26 de mayo de 2019.Las de 2024 serán la primeras sin la participación de electores británicos, ya que el Reino Unido se retiró de la UE en 2020.En los Países Bajos, por ejemplo, generalmente se vota un jueves, mientras que Malta lo hace los sábados, y Francia, los domingos.Algunos países, como Bélgica, podrán realizar en la misma fecha elecciones nacionales en paralelo con el voto europeo.El bloque de derecha del Partido Popular Europeo (PPE es la principal fuerza del Parlamento, seguido por el grupo de los Socialdemócratas, de centroizquierda. En tercera posición se sitúa el bloque liberal de Renovar Europa.Von der Leyen, al frente de la Comisión, representa al PPE; al tiempo que el titular del Consejo Europeo, el ex primer ministro belga Charles Michel, es parte de Renovar Europa.El socialdemócrata italiano David Sassoli había sido escogido presidente del Parlamento Europeo, pero a su fallecimiento en enero de 2022 fue sustituido por la maltesa Metsola, del PPE.