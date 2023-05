Los Premios Gardel y la fuerza de Argentina para seguir "exportando música"

Las Ausencias- El hombrecito del mar. VER VIDEO

Trueno, Victor Heredia - TIERRA ZANTA (Video Oficial) VER VIDEO

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

El joven artista Trueno fue el máximo ganador de los premios Gardel con suen la 25º edición de los Premios Gardel que se entregaron la noche del martes en una ceremonia realizada en el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo.El sucesor de Wos como máximo vencedor en estos premios también se hizo acreedor de la estatuilla a la Grabación del Año por el tema "Argentina" junto a Nathy Peluso, a Mejor Disco de Música Urbana y a Mejor Colaboración por su participación en el tema "Sudaka" de Dante Spinetta, el otro gran ganador de la velada con cuatro reconocimientos.por “El Hombrecito del Mar”, elegido como “Mejor Álbum Canción de Autor”, destacó la diversidad delcon llegada a plazas como Estados Unidos y Europa.“Me parece que cada uno tiene derecho a hacer lo suyo y a que le vaya lo mejor posible haciendo lo que sabemos hacer, que es música. Nada más que música y letras. No nos podemos pelear nunca. No más el Indio Solari o Soda Stereo; todos hacemos música y hacemos canciones”, señaló, en conferencia de prensa desde el Movistar Arena, tras ser galardonado por “uno de los mejores discos” de su carrera.En ese sentido, el cantante y compositor, figura central de la música argentina,, y aprovechó aquella mixtura como ejemplo para dejar en claro queque nutren el cancionero nacional.Para el músico, reconocido por marcar un camino en la fusión del rock con el folclore, es gracias al fin de las antinomias que hoypor el “mucho interés” que despierta la “música argentina” por la que músicos como él han “trabajado muchísimo para llegar a Europa”.Tienen un éxito increíble en Estados Unidos, en Europa y nos parece bárbaro. Que lo disfruten, está muy bueno”, completó el artista de 71 años, quien además infló el pecho por haber facturado una obra musical que se sobrepuso a “situaciones extremas” que imperaron durante la pandemia de coronavirus.“Fue una producción muy profunda e intensa; nos tocó grabar en situaciones extremas, porque íbamos a grabar a Los Ángeles pero justo apareció la pandemia en el 2020. A Gustavo Borner (el productor), que es un genio, se le ocurrió mandar una computadora a cada casa para grabar a distancia y así es que salió el sonido de este disco”, relató.El registro tuvo, además de una larga lista de invitados estelares, una banda estable conformada por los renombrados Vinnie Colaiuta en batería, Leland Sklar en bajo, Dean Parks en guitarras, Luis Conte en percusión, Jerry Douglas en dobro y a Michael Thompson.En “El Hombrecito del Mar” están Lila Downs y Jerry Douglas (en "Soles y flores"), Roger Waters, la voz de Víctor Jara, la guitarra de Pedro Rossi y al cello de Jacques Morelenbaum (en "Gira gira girasol", del trovador chileno Jara), Emma Shaplin (en "Las ausencias"), Ligia Piro, Carlos Núñez y el coro de niños La Salle de Córdoba (en "Dios naturaleza"), y Silvio Rodríguez, la murga Agarrate Catalina y Lula Bertoldi (en "Sueño con serpientes", un clásico del trovador cubano).Por su parte, los músicos Diego “Uma” Rodríguez y Diego Tuñón, integrantes históricos dey señalaron que hoy aquello etiquetado como “trap o rap es también rock de alguna manera porque discute la actualidad de una manera diferente”.Tras coronarse con “Trinchera avanzada” como “Mejor Álbum de Rock Alternativo”, los músicos en rueda de prensa de los Premios Gardel, se refirieron a la sana “competencia” que abunda dentro de la industria musical:, señaló Rodríguez.“A mi me parece fantástico que destaque la gente joven, porque la gente joven es la que inventó el punk, la que hizo el tecno pop, o sea la que revolucionó siempre los caminos. Me encanta que haya tantos”, añadió, por su parte, el tecladista Tuñón.Al ser consultados por la vigencia de Babasónicos como un grupo de avanzada y a la vez popular, explicó que la única clave es “amar la música, tratando de pensar todo el día en hacerla” y agregó: “¿Hay una pandemia? ¿Qué hago? Hago música. Se trata de trabajar todos los días pensando y obsesionados con eso”.Ante una pregunta sobre la etiqueta “alternativa” por la que fue distinguida la banda que supo coronarse con el Oro en 2004, el hermano del vocalista Adrián Dárgelos sostuvo que a veces se usa para “darle premios a varios” pero que la banda estuvo enrolada desde siempre dentro del “rock”.“También creemos que a lo que llaman trap o rap es también rock de alguna manera porque es la forma de discutir la actualidad de una manera diferente y de plantar bandera en lo que cada generación quiere decir”, agregó.Rodríguez, quien devino de guitarrista a un músico que cumple diversos roles durante los directos de la banda, celebró el reconocimiento de “Trinchera avanzada”, al señalar que “estar nominados es encantador” y que “ganarlo también es lindo” también para sus familiares y amigos pero que “lo más lindo es ir a tocar a lugares que estén llenos”.La agrupación, que completan Adrián Dárgelos, Mariano Roger, Tuta Torres y Carca, recalará el 2 de junio una vez más en el Movistar Arena, en lo que será su último show en Buenos Aires hasta su última fecha del año, anunciada para el 16 de diciembre, en el Campo Argentino de Polo.