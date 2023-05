La Marcha Federal Piquetera confluye en Plaza de Mayo

La Marcha Federal Piquetera realizará un "acampe y vigilia" en Plaza de Mayo / Foto: Archivo.

La "Marcha Federal Piquetera" que integran, donde realizará un "acampe y vigilia" para reclamar por "políticas contra el hambre y la pobreza", además de "asistencia integral para los comedores populares", entre otros puntos.Se estima que las columnas que lleguena partir del mediodía y, por la tarde, avancen hacia Plaza de Mayo.Además, está previsto que el jueves las organizaciones sociales enroladas en Unidad Piquetera marchen hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social junto con las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.La convocatoria tiene como objetivo, según detallaron los organizadores, "repudiar el ajuste del FMI" y dar comienzo a un plan de lucha "conjunto hasta que", según anunciaron desde este sector.Las distintas columnas de manifestantes confluirán a las 16 en Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para luego realizar un "acampe y vigilia" en ese lugar, según manifestó a los el dirigente del Polo Obrero de Córdoba, Emanuel Berardo.El dirigente detalló que, que llevan la consigna "Por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza".Berardo afirmó que "no solo los desocupados están por debajo de la línea de pobreza, sino también los que tienen empleo formal que hoy lo que perciben no les alcanza para hacer frente a la imparable inflación".La columna sureste salió el lunes a las 8; la columna suroeste partió a la misma hora de Lago Puelo (Chubut); mientras que en San Juan hubo un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y Córdoba capital a las 17.A las 18 en la ciudad de Bahía Blanca las columnas sureste y suroeste de la Patagonia se unificaron, mientras que a las 19 salió la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.El referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni instó a "sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada"."Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el paísy los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta a la otra estamos organizados y no vamos a aceptar", sostuvo el dirigente.Afirmó además que la marcha piquetera se da en el marco de "una unidad muy grande" para "defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos". "Es un desastre lo que ocurre en la Argentina: hay que levantarse y pelear", aseveró Belliboni.Se sumaron a la protesta, que se sumaron a las caravanas que partieron desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro, y desde el Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades, según informaron los organizadores.La marcha -explicaron- tiene la intención de "mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) golpea aún más en el interior del país".