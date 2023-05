Francisco denunció el sufrimiento en Ucrania y pidió "que vuelva la paz"

Francisco destacó las elecciones responsables. Foto: AFP.

Francisco destacó a los movimientos juveniles

El papa Francisco, al tiempo que solicitó que la humanidad no sea "cómplice" de la destrucción del ambiente y llamó a no "cerrar las puertas" a las personas obligadas a migrar por el cambio climático."Ante las noticias que nos llegan -sequías, desastres ambientales, migraciones forzadas por el clima- no podemos quedarnos indiferentes: seríamos cómplices de la destrucción de la belleza que Dios quiso regalarnos en la creación que nos rodea", escribió el pontífice en el prólogo al libro "El gusto de cambiar", de Carlo Petrini y Gael Giraud, publicado esta semana."Seamos realistas: el desarrollo económico imprudente al que nos hemos doblegado está provocando desequilibrios climáticos que pesan sobre los hombros de los más pobres, en particular en el África subsahariana", planteó luego Francisco en sus palabras de introducción al trabajo del activista climático italiano y el economista jesuita francés."¿Cómo cerrar las puertas a quienes huyen, y huirán, de situaciones ambientales insostenibles, consecuencias directas de nuestro consumismo desmedido?", se preguntó el Papa en ese sentido.En su escrito, destacó a los movimientos juveniles que piden por el clima y sostuvo que "no sólo nos lo piden, lo están haciendo: saliendo a la calle, manifestando su disconformidad con un sistema económico injusto con los pobres y enemigo del medio ambiente"."Y lo hacen a partir de la vida cotidiana: hacen elecciones responsables en materia de alimentación, transporte y consumo", concluyó.