"Jeanne du Barry" abrió el Festival de Cannes con Johnny Depp en la alfombra roja

Catherine Deneuve, la de antes, la de ahora, la de siempre, en a inauguración de este martes en La Croisette, a la espera del cine del mundo.

Maiween y Johnny Depp en "Jeanne du Barry".

El universo del rey Luis XV y la mujer que incomodó a su corte.

Después de varios años de ostracismo a causa de las denuncias de violencia doméstica de su ex esposavolvió al primer internacional acaparando el centro de la alfombra roja que dejó inaugurada una nueva edición del Festival de Cannes.Desde temprano en la tarde comenzaron a sonar las pistas de los DJs desde la explanada del Palais du Festival y que se extienden varias cuadras por el bulevar de la Crosiette, adonde llegan los autos oficiales de vidrios negros que traen a las estrellas, que, donde se desarrollan las galas de los filmes que compiten por la Palma de Oro y otros de la Selección Oficial.el realizador japonés, que este año vuelve a competir por la Palma de Oro con, y el legendario, que desfiló por la alfombra roja junto ay su hija, y que en la ceremonia de apertura recibió la Palma de Oro a la Trayectoria, fueron algunas de las celebridades que pusieron el glamour a esta septuagésima sexta edición de Cannes, que se extenderá hasta el próximo sábado 27 de mayo.La mayor atracción fue Depp, vestido con traje negro y camisa blanca bolada, con anteojos negros y el pelo tirante hacia atrás rematado con una colita, el actor de "Piratas del Caribe" repartió besos y saludos a las personas que lo vivaban detrás de las vallas y regaló varias selfies para los que quisieran registrar la ocasión.Hecha la pasarela callejera, Depp se reunió con el elenco de,entre quienes estaban un sonriente y mayory la realizadora y protagonistavestida de negro del cuello a los pies, que ingresaron juntos a la sala y acompañaron la proyección del filme que abrió este año Cannes.La vuelta al ruedo mediático de Depp podría calificarse de empate,y tuvo una performance actoral que no quedará en el recuerdo interpretando a rey francés Luis XV atrapado por el amor de su favorita, una plebeya que llega a Versalles por su inteligencia y sus atractivos pero que nunca logra derribar la barrera del prejuicio.Depp dio el primer paso para volver a los primeros planos luego del ostracismo que sufrió a partir del largo litigio legal que mantuvo con su ex Amber Heard, donde logró que la condenaran por calumnias y la sentenciaran al pago de 10 millones de dólares, pero aun no está claro el veredicto del jurado mediático.Se sabe que Cannes, y Francia en general, son a veces más permisivos con ciertas actitudes de famosos que en el marco del MeToo levantan más suspicacias en otras partes del mundo y, sobre todo, en la industria de Hollywood, que es la que en definitiva exonará o mantendrá en segundo plano a Depp, de notable desarrollo en los 90 y el 2000 y que encarnó luego un personaje multitarget como Jack Sparrow, una interpretación de escaso compromiso actoral pero que recaudó cientos de millones de dólares con la franquicia "Piratas del Caribe".En "Jeanne Du Barry",Mañana se esperan dos estrenos en la competencia por la Palma de Oro: "Monster", del siempre prometedor realizador japonés Kore-eda, que narra historias atravesadas por la desventura, la piedad y el afecto y se dio a conocer aquí con "Nadie sabe" en 2004 sobre un grupo de hermanos que quedan solos en Tokyo ante la desaparición de la madre, para luego enhebrar títulos conmovedores comoY "Le retour" de la realizadora francesa, una película que también llega con polémica sobre denuncias nunca llevadas a los tribunales sobre malos tratos durante el rodaje y por gestos inapropiados sobre jóvenes actrices menores que llevaron a que el Centro Nacional de Cine francés retire una ayuda monetaria de 580.000 euros.La participación de la película estuvo en suspenso en algún momento pero las polémicas se conocieron sobre la hora del anuncio de la programación y el festival decidió conservarla.