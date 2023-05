La Corte Suprema rechazó las recusaciones planteadas por el gobierno de San Juan

Foto: Rubén Paratore.

que consideró que los magistrados habían adelantado su opinión sobre la reelección del gobernador Sergio Uñac en la cautelar que suspendió los comicios para ese cargo en esa provincia, informaron fuentes judiciales.El máximo tribunal dijo en su resolución que "en su presentación del 15 de mayo de 2023 la provincia de San Juan solicita que los integrantes de esta Corte que suscribieron la decisión cautelar del 9 de mayo de este añosobre el fondo de la cuestión debatida y, para el caso de que ello no ocurra, plantea su recusación con causa".Además, recordaron los magistrados,Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda respondieron que el pedidomediando causa legal de recusación o no, es ajena a la actividad procesal de las partes".Añadieron que "no se configura prejuzgamientolo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar".Agregó la Corte que la recusación con causateniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural".Por ello los jueces dijeron queel Tribunal debiera ser reemplazado mediante conjueces desinsaculados al efecto, se vendría a establecer un procedimiento de revisión que echaría por tierra la supremacía de la Corte y el carácter final de sus decisiones".Entonces resolvieron, así como "disponer el pase de las actuaciones a la Procuración General de la Nación, a fin de que se expida acerca de las cuestiones de fondo planteadas".