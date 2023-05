Crece el interés de bancos argentinos para usar al yuan en el pago de importaciones

En 2022, China fue el principal origen de importaciones de la Argentina. Foto: 123RF.

Al menos una docena de instituciones financieras que operan en la Argentina iniciaron consultas en las últimas dos semanas para empezar a operar a través del sistema internacional de pagos interbancarios (Swift) con yuanes, la moneda de China, luego de que el Gobierno argentino anunciara que busca ampliar el swap de monedas con ese país.Las consultas responden al creciente interés de empresas clientes de los bancos locales, que buscan concretar la importación de insumos y otros bienes, en medio de la escasez de dólares que afecta a la Argentina, ante la peor sequía de los últimos 100 años.El dato fue confirmado a Télam por fuentes del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), una de las pocas instituciones que operan en la Argentina y que pueden proveer el servicio de "clearing" de yuan/renminbi, que permite compensar saldos en pesos por esa moneda para, así, cerrar el pago de una importación a otra empresa que opera con un banco de China o de cualquier otro país que acepte esa moneda.La utilización del yuan en las operaciones comerciales simplifica la operatoria y reduce el costo financiero para las empresas argentinas, al eliminar la intermediación con otras monedas como el dólar.Es que, a diferencia del dólar, el euro o la libra esterlina, entre otras monedas, el yuan no es convertible en forma directa, por lo que precisa de la intermediación de un banco que haya hecho el proceso de habilitación a tal efecto.Ante la premura de las empresas por efectuar importaciones en yuanes, unos 12 bancos que operan en la Argentina con los que el ICBC ya tenía un vínculo comercial consultaron en las últimas dos semanas si podían usar su servicio de clearing -que provee a través del RMB Clearing Bank, unidad autorizada por el Banco Popular de China (PBOC) para actuar como su representante fuera de China Continental- para cerrar operaciones en yuanes."Con la explosión que hubo en el uso del yuan estamos trabajando en la apertura de cuentas para otros bancos domésticos, que tienen clientes que quieren pagar una importación desde el banco en el que tienen su cuenta con la que operan habitualmente. Recibimos consultas de 12 instituciones en las últimas dos semanas", señalaron las fuentes.Si bien los plazos de acceso al mercado de cambios requieren la aprobación de la SIRA, en base a criterios que definen la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Aduana, es preciso contar con una entidad bancaria que provea el clearing en yuanes, si se quiere hacer la operación en esa moneda.De allí el "boom" de consultas de las últimas semanas, posteriores al anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de que en abril se cursaron importaciones por 1.410 millones de dólares en yuanes, y que se alcanzarán los 5.000 millones de dólares en la moneda de China, hasta agosto.Según informó el BCRA, el swap de monedas con China está vigente por 130.000 millones de yuanes -equivalentes a unos 18.500 millones de dólares-, aunque de momento hay disponibles unos 35.000 millones de yuanes -cerca de 5.000 millones de dólares- habilitados para el pago de operaciones comerciales.En 2022, China fue el principal origen de importaciones de la Argentina, por US$ 17.500 millones en bienes y servicios importados, y el segundo en exportaciones argentinas, por unos US$ 8.000 millonesEn octubre de 2020 comenzó a operar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) una rueda de yuanes, y ya se han hecho operaciones por el equivalente a unos 2.300 millones de yuanes, en operaciones en las que intervinieron siete bancos, informó el BCRA.El tipo de cambio de yuan contra peso surge de la división entre la cotización del dólar estadounidense en el mercado mayorista local ($231,10) y la cotización internacional del yuan en dólares (6,92 yuanes por dólar), lo que hace que la cotización a la que el BCRA le vende al banco comercial sea actualmente de $ 33,40 por yuan.