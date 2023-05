Las ejecuciones aumentaron más del 50% en 2022 y alcanzaron la cifra más alta en 5 años

La organización con sede en Londres sostuvo también que la pena de muerte sigue rodeada "de secretismo en varios países".

En 2022 fueron ejecutadas 883 personas en 20 países, un aumento del 50% respecto al año anterior y la cifra más alta en cinco años, indicó este martes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre la pena de muerte, en el que señaló especialmente las ejecuciones cometidas en Irán en el marco de las protestas.Este incremento fue encabezado por países de Medio Oriente y el norte de África, donde las ejecuciones documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022.“Los países de la región de Oriente Medio y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana. El número de personas a las que se privó de la vida aumentó de forma sustancial en toda la región; Arabia Saudita ejecutó la impresionante cifra de 81 personas en un solo día. Más recientemente, en un intento desesperado de acabar con el levantamiento popular, Irán ejecutó a personas solo por haber ejercido su derecho a protestar”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional."De media, en lo que va de año, más de 10 personas son ejecutadas cada semana en Irán, lo que lo convierte en uno de los países con más ejecuciones del mundo", había declarado este mes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.La organización sin fines de lucro aclaró que la cifra "no incluye las miles que se cree se llevaron a cabo en China el año pasado", que se presume lidera la lista de países con más ejecuciones.Con esa salvedad, detalló que el 90% de las ejecuciones conocidas en el mundo fueron llevadas a cabo por solo 3 países: Irán, Arabia Saudita y Egipto."Las registradas en Irán aumentaron de 314 en 2021 a 576 en 2022; en Arabia Saudita, las cifras se triplicaron, pasando de 65 en 2021 a 196 en 2022 -la más alta registrada por Amnistía en 30 años-, mientras Egipto ejecutó a 24 personas", informaron.La organización con sede en Londres sostuvo también que la pena de muerte sigue rodeada "de secretismo en varios países, entre ellos China, Corea del Norte y Vietnam -en los que se tiene constancia de que se usa ampliamente la pena capital-, lo que significa que la cifra global real es mucho mayor".En 2022 se reanudaron además las ejecuciones en cinco países: Afganistán, Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur. En tanto, Estados Unidos es el tercer país que más aumento de casos tuvo en 2022, luego de Irán y Arabia Saudita: pasó de 11 a 18.Además, por decimocuarto año consecutivo, Estados Unidos fue el único país que ejecutó a personas en el continente americano, según el diario estadounidense The New York Times, que, sin embargo, destaca que 18 es el menor número de ejecuciones realizadas por la nación desde 1991.Según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo sin fines de lucro que se opone a la pena capital, las nuevas condenas a muerte y el apoyo público estadounidense a la pena capital también se mantuvieron en sus niveles más bajos en décadas.El número documentado de personas ejecutadas por delitos de drogas se duplicó con creces en 2022 en relación con 2021.Las ejecuciones por delitos de drogas violan el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que solo deberán llevarse a cabo ejecuciones por “los más graves delitos”, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencional.Aunque las ejecuciones aumentaron, el número total de condenas a muerte impuestas siguió siendo básicamente el mismo, con un leve incremento: de 2.052 en 2021 a 2.016 en 2022.En este contexto, AI destaca como "buenas noticias" que seis países abolieran la pena de muerte total o parcialmente. Estos fueron Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana, que la revocaron para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la suprimieron solo para los delitos comunes.En diciembre de 2022, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 la habían abolido solo para los delitos comunes.“Actualmente 125 Estados miembros de la ONU piden una moratoria de las ejecuciones, por eso desde Amnistía Internacional tenemos esperanza de que este terrible castigo puede al fin ser dejado atrás. Lamentablemente, las trágicas cifras de 2022, nos recuerdan que debemos continuar haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todo el planeta”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.