Yellen advirtió que EEUU podría caer en default si el Congreso no aprueba el techo de deuda

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen advierte que Estados Unidos podría declarar el default el 1 de junio.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió este martes que Estados Unidossi el Congreso no aprueba el alza del techo de la deuda y dijo que un incumplimiento de pago daría lugar a "una tormenta económica y financiera sin precedentes que podría conducir a una recesión".La funcionaria de Joe Biden subrayó que de esperar hasta último minuto para actuar podría tener serias consecuencias sobre la confianza de las empresas y los consumidores, indicó la agencia ANSA."En mi evaluación, un incumplimiento de pago de Estados Unidos causaría una catástrofe económica y financiera", dijo Yellen al grupo Independent Community Bankers of America.Al respecto, fundamentó que las familias, los hogares y las firmas estadounidenses "trabajaron arduamente en los últimos años para construir una recuperación económica histórica" y señaló que "un incumplimiento de pago revertiría esta tendencia".En ese mismo sentido, la funcionaria, enfatizó que laque podríaEn tanto, explicó respecto de lacomo la base del sistema financiero global y que un posible no pago de la deuda provocaría "grietas con el riesgo de sacudir todo el sistema"."Se acaba el tiempo" para evitar un no pago de Estados Unidos, advirtió, a pocas horas de la nueva reunión entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.Por último, añadió que "es muy concebible que veamos una serie de mercados financieros romperse, con el pánico mundial desencadenando llamadas de corridas y liquidaciones", si ocurriese que no se sube el techo de la deuda.Analistas del sector económico estadounidense en comunicación con ANSA dijeron que en Estados Unidos "