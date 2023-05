Lula recibió al presidente electo de Paraguay en su primer viaje tras ganar las elecciones

El futuro presidente paraguayo se declaró “convencido” de que la agenda de integración y la bilateral serán “en los próximos años las mejores de la historia”. Foto: Prensa.

Excelente conversa com o presidente eleito do Paraguai, @SantiPenap. Agradeço o convite para sua posse em agosto e vamos trabalhar muito juntos para fortalecer as relações entre nossos países 🇧🇷 🇵🇾



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/3GRRWIHXyF — Lula (@LulaOficial) May 16, 2023

Brasil y Paraguay comparten la represa de Itaipú, la más grande del mundo, cuyos términos de acuerdo deben renegociarse este año. Foto: Prensa.

Peña, candidato del oficialismo, ganó con algo más del 42% de los votos los comicios de abril, y asumirá el 15 de agosto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, recibió hoy al mandatario electo de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro que el anfitrión calificó de “excelente” y que marcó el primer viaje al exterior tras ganar las elecciones y convertirse en sucesor de Mario Abdo Benítez.“Hablé con el presidente Lula al día siguiente de la elección del 30 de abril y le dije que el primer viaje era a Brasilia. Estoy muy contento con esta reunión. Hablamos durante una hora. Hay una relación histórica entre nuestros países”, remarcó el futuro ocupante del Palacio de López tras la reunión.El futuro presidente paraguayo se declaró “convencido” de que la agenda de integración y la bilateral serán “en los próximos años las mejores de la historia”. De Lula se conoció un mensaje en su cuenta de la red Twitter, en el que llamó a “trabajar juntos” para fortalecer las relaciones.“Excelente conversación con el presidente electo Santiago Peña. Agradezco la invitación para su asunción en agosto y vamos a trabajar muy juntos para fortalecer las relaciones entre nuestros países”, escribió el jefe del Planalto.Además de compartir el Mercosur y una importante frontera común, Brasil y Paraguay comparten la represa de Itaipú, la más grande del mundo, cuyos términos de acuerdo deben renegociarse este año.Un punto del entendimiento -firmado hace 50 años- establece que los dos países tienen derecho al 50 % de la energía generada, pero si una de las partes no utiliza toda su cuota, está obligado a venderle el excedente a la otra parte, a precios preferenciales.Para Paraguay, ese punto del acuerdo merece ser revisado, porque, por supuesto, el país usa poca de la energía que genera la hidroeléctrica y termina vendiendo el sobrante a Brasil a precios muy debajo de los de mercado.“El 13 de agosto se cumplen 50 años de la firma del tratado de Itaipú. Estoy admirado de lo que se hizo, y mi deseo es que dentro de 50 años puedan revisar lo que hicimos hoy, que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”, señaló Peña.Y además de considerar a la obra “un éxito del proceso de integración”, evaluó que el diálogo “no puede estar basado solo en inversiones o dinero, sino que hay que lograr que dentro de 50 años puedan decir que nos animamos a soñar un desarrollo de nuestros pueblos”.Peña adelantó próximas visitas a Argentina y a Uruguay y reiteró que apoyará “el proceso de integración, llámese Unasur, Prosur o Mercosur”, pero instó a “ser respetuosos de las visiones de los líderes que son electos en cada uno de los países, sin ideologizar el proceso de integración”.La frase parece un guiño al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que varias veces consideró que el Mercosur debe “flexibilizarse”, una idea que en campaña Peña llamó “modernizarse”. El futuro sucesor de Abdo Benítez ratificó además que recompondrá las relaciones con Venezuela.“Históricamente, siempre tuvimos relaciones con el pueblo de Venezuela; eso no nos impide que tengamos una visión crítica ante la ausencia del respeto a los derechos humanos o la celebración de elecciones. No ponemos condiciones para restablecer; queremos ser una voz en la integración regional y para el pueblo de Venezuela”, explicó, y reveló que habló con su par Nicolás Maduro para dar cuenta de “esta decisión”.Según el Gobierno de Brasil, en la charla se repasaron los principales asuntos de la agenda bilateral y regional, que incluye la continuidad de proyectos de infraestructura y de combate al crimen trasnacional en la frontera en común.Peña, candidato del oficialismo, ganó con algo más del 42% de los votos los comicios de abril, y asumirá el 15 de agosto.