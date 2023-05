Boluarte propone al Congreso gobernar "de manera remota" para viajar fuera de su país

Boluarte solicitó mantenerse en el cargo "de forma remota, empleando las tecnologías digitales. Foto: AFP.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó hoy un proyecto de ley ante el Congreso para mantenerse en el cargo de manera remota cuando se encuentre fuera del país, ya que no cuenta con quien la sustituya porque accedió al Gobierno en su condición de exvicepresidenta en reemplazo del destituido Pedro Castillo.De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución peruana, "cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encargado del despacho", informó la agencia de noticias Europa Press. Debido a la destitución del expresidente Castillo, el Gobierno de Boluarte no cuenta con la figura de Vicepresidente.Por eso Boluarte solicitó al Congreso mantenerse en el cargo "de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto".La propuesta también recoge que el primer ministro, Alberto Otárola, mientras dure la ausencia de Boluarte y "en su condición de vocero autorizado del Gobierno", asuma las competencias que le encomiende la presidenta.En ese marco, Otárola anunció hoy que debatirá con las bancadas del Congreso para que permitan que Boluarte realice viajes al extranjero con fines diplomáticos."Vamos a conversar con las bancadas parlamentarias, una por una, para explicarles respetuosamente la necesidad de que, si en algo debemos estar unidos, es en la defensa de los altos intereses del Perú y en la política exterior, que debemos reforzar a través de la diplomacia presidencial", dijo en conferencia de prensa desde Lima., ya que no solo implica una reforma constitucional, sino que los sectores de oposición consideran que Boluarte estaría buscando viajar al extranjero para escapar de una posible sanción de la justicia."Me parece inapropiado, salvo que quiera viajar y esté desesperada por hacerlo. Si no tiene quién la releve durante el viaje, bueno, que permanezca acá y no viaje", objetó Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, partido político de la derecha peruana, al diario local La República.La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las Fuerzas Armadas y policiales durante las protestas sucedidas entre diciembre y febrero para exigir la salida del poder de Boluarte y una convocatoria a elecciones anticipadas.