Parto respetado: avances y desafíos a casi 20 años de sancionada la ley que lo promueve

La Maternidad Estela de Carlotto, uno de los centros de salud donde el parto respetado es premisa. /Foto: Pepe Mateos.

La ley consagra el derecho de la gestante a estar acompañada en todo el proceso. /Foto: Pepe Mateos.

¿Sabías que el #PartoRespetado está garantizado por ley? 💜



👉🏽 La Ley 25.929 promueve el trato digno y respetuoso para mujeres y otras personas gestantes, recién nacidas y no gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, previene la violencia obstétrica. pic.twitter.com/C0lgMxdUZN — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) May 16, 2023

La ley 25.929 también impulsa el trato digno y a no ser maltratada ni humillada./Foto: Pepe Mateos.

Una maternidad pionera en Moreno

Semana Mundial del Parto Respetado en Florencio Varela

| Blanco sobre Negro https://t.co/lmWtZBxHdO pic.twitter.com/OkqvpC1pkt — Eva Blanco @blancosnegro (@1550356090e) May 16, 2023

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Compartimos la experiencia del Htal. Gutiérrez de #LaPlata y la implementacion de la Guía de Parto Respetado en Contexto de encierro publicada junto a @minmujerespba y @justiciayddhhba. — Subsecretaría de Atención de la Salud (@subsaludbap) May 16, 2023

La experiencia en Santa Fe

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Mendoza

Foto: Pepe Mateos.

Convocan a la primera marcha nacional contra la violencia obstétrica en Caba y varias provincias Más de 30 organizaciones convocaron a la primera marcha contra la violencia ginecobstétrica y neonatal, que se realizará mañana en la ciudad de Buenos Aires y distintas provincias, en reclamo de la "efectiva" aplicación de la Ley de Parto Respetado en "todas las instituciones del país", en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.



"Nuestro país tiene un marco legal que es de avanzada, una ley que permite desnaturalizar un montón de prácticas que son violentas y que desconocíamos que lo eran, pero el problema es que se respeta en muy pocas instituciones", dijo a Télam Luján Arcidiacono, coordinadora de la Campaña "Mi parto, Mi decisión".



Según un relevamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina (OVO) de 2015, el único disponible, aún con la Ley de Parto Respetado vigente "el 90% de las mujeres y personas gestantes sufre violencia obstétrica en Argentina".



Maltrato verbal, no permitir el contacto de los recién nacidos con sus madres, escaso acompañamiento a las mujeres en sus estudios y parto y que "no se escuche sus deseos y necesidades" durante el proceso son algunos ejemplos.



También no informar ni explicar las intervenciones que se hacen, realizar otras que son innecesarias "con distintos niveles de incidencia" o minimizar el dolor de las gestantes y "negar asistencia".



"La violencia verbal y física tiene datos muy alarmantes, entendiendo el maltrato también como negación de asistencia, que una mujer pida ayuda y se le niegue la asistencia", indicó Arcidiacono.



Respecto a las intervenciones en el parto, precisó que "por supuesto que hay algunas que son necesarias y que nadie discute", pero "lo que dice la ley es que las intervenciones que no son necesarias y que se realizan sin consentimiento informado, son violencia obstétrica".



"Como todas las violencias de género, la violencia obstétrica se recrudece e intensifica en los sectores más vulnerables, en términos económicos, culturales y etarios", agregó Arcidiacono.



En ese sentido, destacó el reclamo de justicia por Ainara, una joven de 17 años que a mediados de abril "dio a luz en el Hospital Municipal de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, en un proceso de parto y nacimiento plagado de sucesos de violencia ginecobstétrica y neonatal que derivaron en complicaciones severas para Ainara y su bebé Jazhiel, quien falleció unos días después de nacer".



Mediante un comunicado de prensa, la familia detalló que se trataba de un "embarazo sano, sin complicaciones".



"Ainara fue ingresada el 12 de abril por la mañana, sola, negándole el derecho a estar acompañada, tal como lo establece la ley de Parto Respetado. Mientras Ainara decía una y otra vez que no podía más, que le hicieran una cesárea, el médico pediatra se le tiró encima y le aplastó la panza", relataron.



La maniobra es conocida con el nombre de Kristeller y no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace décadas porque genera "un impacto profundo de la cabeza del bebé sobre la pelvis de la madre".



"El bebé (Jazhiel) nació con un daño neurológico irreversible y murió a los días", lamentó Arcidiacono, y aseguró que "el relato de Ainara es el de miles". "La violencia obstétrica puede matar, así de simple", enfatizó.



Ante esta situación, la Campaña "Mi parto, Mi decisión" junto con más de 30 organizaciones convocaron a la Primera Marcha Nacional Contra la Violencia Ginecobstétrica y Neonatal este miércoles a las 17 horas en la plaza del Congreso.



Asimismo, se realizarán actividades en distintas provincias que pueden ser consultadas a través de las redes sociales de la Campaña "Mi parto, Mi decisión".

Pese a que la violencia obstétrica persiste con cifras elevadas y que, en general,, especialistas consultadas por Télam destacaron, dijo Liliana Rondal, licenciada en obstetricia del hospital público porteñodonde lleva más de dos décadas como partera."Puede ser que tengamos el saber médico, pero es la mujer quien pone el cuerpo, no nosotros. Tenemos que explicar e informar y la mujer es quien tiene que decidir cómo quiere parir. Eso es algo que todavía falta mucho", agregó Rondal en diálogo con Télam., a no ser maltratadas, humilladas, a la atención sanitaria de calidad, al derecho a estar acompañadas en todo el proceso y a decidir sobre las intervenciones con toda la información.Sin bien, añadió.Se trata, aseguró, de acompañar los partos respetando la fisiología y los tiempos de los mismos, evitar las "intervenciones innecesarias" y las imposiciones y, especialmente, "escuchar los deseos y necesidades" de las mujeres y personas gestantes.En Moreno, provincia de Buenos Aires,Siguiendo las recomendaciones a nivel mundial, en ambas instituciones públicas se crearon las unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (TPR), salas apropiadas para que puedan transitar "con tranquilidad e intimidad" el trabajo de parto, el parto en sí y la recuperación durante las primeras horas.Laura Lorenzo, partera en esta maternidad bonaerense, detalló que las salas cuentan con espacio para moverse, baño con ducha, pelota de esferodinamia, banquito de parto, una tela para sostener y colchonetas, entre otros elementos "para favorecer la fisiología y para usar lo que se llama analgesia no farmacológica, alivios del dolor sin fármacos"., explicó Lorenzo.Y continuó: "Que la mujer ocupe su lugar 'protagónico' en el parto significa que reciba lo que necesita y aquello que no requiere no va a ser beneficioso".Al respecto, Rondal aseguró que esta modalidad está "descrita por la Organización Mundial de la Salud y la evidencia científica lo demuestra".Las especialistas coincidieron, sin embargo, en queporque garantizarlo "es complejo" tanto por las condiciones laborales del personal de salud como por las "lógicas de algunas instituciones"., agregó.En la provincia de Santa Fe, en tanto,con maternidades reconocidas a nivel nacional y ubicadas en puntos estratégicos para garantizar el acceso.Uno de ellos es el, una institución que cuenta con cinco salas de TPR y que asiste partos de bajo y alto riesgo "en urgencia las 24 horas y todos los días del año"."A lo largo de los años hemos ido creciendo y especializándonos, hoy contamos con espacios que nos permiten respetar la intimidad, proporcionar el acompañamiento desde antes del nacimiento, durante el trabajo de parto y el nacimiento", aseguró a Télam Milagros Cuenca, directora del hospital, que apunta a brinda "un abordaje integral".Asimismo, destacó que dentro del paradigma del parto respetado el hospital "atiende comunidades originarias y busca respetar sus tradiciones para generar un bienestar emocional y físico que redunda en partos más humanos"., explicó Cuenca sobre las personas gestantes de estas comunidades, muchas veces vulneradas en sus partos.En tanto, en el hospital público Roque Sáenz Peña, en Rosario, se asisten desde 2017 partos en el agua, al igual que en el hospital Ramón Carrillo, en la localidad mendocina de Las Heras.Encapital,también es una institución "categorizada" y que sigue los lineamientos de la Guía de Maternidad segura y centrada en la familia, queAsí lo explicó a Télam Flavia Yáñez, licenciada en obstetricia de la institución, quien destacó que el foco está en no considerar a una embarazada "como una persona enferma"."Tratamos de que se encuentre informada en todas las acciones que hace el equipo de salud, que tenga el contacto piel con piel con el bebé, que la lactancia materna sea instalada lo más precozmente posible, que esté acompañada en todo el proceso", detalló Yáñez., agregó.