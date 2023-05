Kicillof: "Milei siempre habla de matar, de muerte y de dinamitar. Tiene un lenguaje violento"

Kicillof señaló la violencia de los conceptos de Milei / Foto: Cris Silles

Desdoblar las elecciones bonaerenses

"Muchas provincias fueron separadas de la elección nacional, lo que permite discutir las cosas provinciales por separado". Axel Kicillof

Candidatura de Cristina

"Donde uno va, cantan Cristina presidenta", dijo el Gobernador

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que el precandidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei,y evaluó que "tiene un lenguaje violento".En declaraciones formuladas a Canal 9, el mandatario bonaerense respondió así las críticas vertidas por Milei, quien declaró a la radio FM Milenium que si Kicillof decide finalmente desdoblar las elecciones de las nacionales "sería la muerte final del peronismo, porque terminaría haciendo una pésima elección que podría llevarlo a su desaparición, o como le pasó a la UCR"., razonó Kicillof al ser consultado al respecto y manifestó que el actual "es momento de hablar en serio de qué queremos para este país".Al referirse a la posibilidad de desdoblar las elecciones bonaerenses en una fecha diferente al 22 de octubre, cuando se realicen los comicios nacionales, el gobernador explicó que es una posibilidad que "estamos charlando" con otros dirigentes y agregó: "Hablaremos con todas las fuerzas políticas y veremos"."Muchas provincias fueron separadas de la elección nacional, lo que permite discutir las cosas provinciales por separado", dijo y aclaró que a nivel nacional el peronismo no quiere "que vuelva a gobernar la derecha"."Hay una derecha en Argentina que gobernó cuatro años y quiere volver a gobernar. La diferencia es que ahora dicen lo que van a hacer y antes nos decían que no íbamos a perder derechos, hablaron de la revolución de la alegría, vendieron espejitos de colores", precisó el gobernador y añadió que "el proyecto de la derecha tuvo pésimos resultados".En ese marco, el economista planteó que pese a reconocer "lo que falta", él tiene "propuestas para hacer hacia adelante" y puso de manifiesto que "mientras ellos quieren dinamitar, achicar, endeudarse y quedarnos sin soberanía", el Frente de Todos "tiene la prioridad puesta en la producción, el trabajo, la salud y la educación".Cuando se le preguntó por una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof contestó: "Donde uno va, cantan Cristina presidenta" y agregó: "Hay un deseo de una gran parte de la provincia y una gran demanda para que vuelva a ser postulante y presidenta".completó.Luego, cuestionó a la Corte Suprema y aseveró que "lo que se discute respecto a las candidaturas es en el marco de una situación gravísima" ya que, a su modo de ver, el máximo tribunal "hizo algo que nunca había hecho: suspender de prepo elecciones en las provincias" mientras "está en juicio político con el apoyo de 12 gobernadores".Finalmente, se refirió al intento de asesinato a la Vicepresidenta y rechazó que "una parte de la Justicia no juzga ese intento de asesinato de manera razonable y lógica".