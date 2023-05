El kirchnerismo se reúne para ultimar detalles del acto del 25 de mayo

Sectores políticos, sindicales y sociales se reunirán en la sede porteña del gremio de metalmecánicos (SMATA).

Sectores políticos, sindicales y sociales afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objeto de ultimar los detalles de la organización del acto del próximo jueves 25 de Mayo se realizará en el centro porteño,En la sede del gremio de SMATA, ubicada en la avenida Belgrano 665 (CABA), l-y bregan por su candidatura a Presidenta en estas elecciones-, se volverán a encontrar para planificar una nueva cita como parte del denominado "operativo clamor".Luego del encuentro,, como se especula desde algunos sectores del Frente de Todos (FdT).Desde el entorno de la vicepresidenta aún no han dado una respuesta concreta y las posibilidades de que asista son aun remotas, aunque eso puede cambiar porque depende de la propia Cristina Kirchner.Al respecto,“Mañana nos juntamos para poder planificar el acto por el 25 de mayo”.“Nos reunimos con colegas intendentes y con la plana del movimiento obrero, tanto la CGT como la CTA, también estamos invitados a la gente de los movimientos sociales”, detalló en declaraciones a Radio 10., dijo que “Cristina está invitada hace rato, es una decisión que tomará ella en su debido momento”.“A mí me gusta que Cristina aparezca, es la que enamora al pueblo argentino y la que dice qué plan de gobierno hay que llevar adelante para saldar la deuda que la política tiene con el pueblo argentino. Lo que dice ella es lo que queremos todos. Porque no hay confianza sobre el resto de los dirigentes”, expresó Secco.Y continuó: “Si no es ella (la candidata), tendrá que decirnos adónde nos encolumnamos todos como pasó cuatro años atrás”, en referencia a la postulación de Alberto Fernández decidida por la ex mandataria a través de un posteo en Twitter.El pasado 10 de abril,El próximo 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, quien asumió la primera investidura esa fecha –y no el 10 de diciembre- porque el entonces presidente elegido por el Parlamento, Eduardo Duhalde, decidió adelantar las elecciones y su correspondiente entrega de mando del Poder Ejecutivo nacional por la situación social.