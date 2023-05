Kreplak: "Para la derecha la salud no es un derecho, es para quien la pueda pagar”

Kreplak: La oposición “básicamente lo que quieren y lo han dicho, es que la salud no sea un derecho" / Prensa Gobierno Provincia Buenos Aires

"Nosotros queremos incluir a todos y todas como sujetos de derechos, capaces de vivir en plenitud y que después cada uno le ponga arriba su esfuerzo y su capacidad” Nicolás Kreplak

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recordó que “cuando Juntos por el Cambio fue gobierno, recortaron el presupuesto” en esa área y afirmó que "para la derecha la salud no es un derecho", sino que es un servicio "para quien la pueda pagar”.En declaraciones a radio Provincia, el titular de la cartera sanitaria bonaerense manifestó que desde la oposición “básicamente lo que quieren y lo han dicho, es que la salud no sea un derecho, sino (un servicio) para quien lo pueda pagar”.El funcionario provincial precisó que “cuando fueron gobierno", Juntos por el CambioLuego, detalló que este incremento del presupuesto durante la gestión del Frente de Todos, se reflejó “en mejoras edilicias, 20 mil trabajadores más, recupero del poder adquisitivo del salario, jerarquizaciones, concursos, más residencias, investigación y tecnología, además de nuevos hospitales, centros de salud y ambulancias”.“Cuando vienen ellos, cierran las obras, no invierten, bajan los salarios. No creo que sea hipotético, ya lo hicieron y están proponiendo hacer lo mismo pero más rápido”, dijo.El funcionario pidió “hablar de qué proyecto de provincia y qué proyecto de país tienen” en el marco del debate electoral y, en esa línea, puntualizó: "Nosotros queremos incluir a todos y todas como sujetos de derechos, capaces de vivir en plenitud y que después cada uno le ponga arriba su esfuerzo y su capacidad”., opinó y cerró: “Tenemos el antecedente muy concreto de cuando fueron gobierno e hicieron lo que hicieron”.