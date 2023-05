Mauro Cetto: "Este Mundial Sub-20 será una revancha para los chicos"

El ex defensor, campeón Sub-20 en 2001, afirmó que el plantel de Javier Mascherano tendrá "revancha" en el campeonato de la categoría, que se llevará a cabo en nuestro país del 20 de mayo al 11 de junio, luego del paso en falso en el Sudamericano de Colombia., afirmó Cetto en diálogo con la Agencia Télam."El Sudamericano empezó mal al tener fecha libre en el inicio y luego con la derrota en el debut, rápidamente se vio obligado a ganar; esa presión le jugó en contra. Tienen que pensar que eso ya pasó, que el fútbol les da una segunda oportunidad y brindarse al máximo", indicó el ex defensor de Rosario Central y San Lorenzo.Argentina no logró la clasificación en el Sudamericano de Colombia, pero sí a través de su condición de organizador, tras la decisión de la FIFA de quitarle esa tarea a Indonesia, como consecuencia de conflictos políticos con Israel."Que se juegue acá es lindo. Tiene repercusión mundial. En el comienzo no llama tanto la atención, pero a medida que se avanza en las instancias es otra cosa.. Es positivo por donde se lo mire, con una gran gestión de Claudio Tapia y del ministerio de Turismo y Deportes también", remarcó Cetto a Télam.Sin embargo, el dato negativo para Argentina serán las ausencias de Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) (Brighton And Hove), por decisión de sus respectivos clubes."Argentina pierde mucho sin ellos porque son tres jugadores que están en Europa, los dos primeros son titulares en la Premier League, son de gran nivel y sumarían mucho al equipo", consideró Cetto."Me apena mucho que en un Mundial no puedan estar los mejores. En el caso de Argentina, creo que tiene recambio adelante, con potencial, pero hubiese sido lindo que los mejores de cada país pudiesen estar", apuntó el "Colo" a Télam.Y si bien Argentina posee algunos nombres relevantes de mitad de cancha para adelante, Cetto considera que hay "menos experiencia" en la última línea del equipo."En la zona de marcadores centrales tenemos menos experiencia que el resto de los puestos. De mitad de cancha para adelante, la mayoría juegan regularmente en primera división, incluso en el exterior. Hay que confiar que el entrenador encontrará la solidez que faltó en el Sudamericano", afirmó Cetto.Para el defensor campeón del mundo en Argentina 2001, bajo la conducción de José Pekerman, el regreso de Mascherano "estuvo bien" a pesar de incumplir el objetivo en Colombia "Si hubo un análisis de la dirigencia, y hasta de Lionel Scaloni, es porque tienen la convicción de que Mascherano le puede dar mucho al fútbol argentino. No se dejaron llevar sólo por el resultado y eso es importante. Se basaron en lo que vieron en la interna y en el desarrollo del equipo y de los jugadores", señaló Cetto.El ex director deportivo de San Lorenzo celebró como todos los argentinos la gesta de Argentina en Qatar 2022, que cortó una sequía mundialista de 36 años, y considera que puede influir en el ánimo del actual plantel Sub-20."Más allá del juego se pueden inspirar en el respeto, en la resiliencia que mostró la selección en los últimos años. La revancha de este Sub-20 quizás vaya por ahí. Además, con (Lionel) Messi a la cabeza, se demostró que no hay que abandonar e insistir por los objetivos", indicó Cetto.La vuelta del Mundial Sub-20 al país significan "los mejores recuerdos" para Cetto, integrante del equipo que se consagró campeón en 2001 con Javier Saviola como gran figura y goleador."Ese fue el comienzo de una carrera. No tenía tanta experiencia en primera división, a diferencia de otros chicos. En lo colectivo fue uno de los mejores equipos que integré", rememoró el "Colo.Para Cetto resultó "un plus" que se juegue en el país. "Cuando empezamos no sabíamos lo que la gente pensaba de nosotros. El Mundial inició con 20 o 30 mil personas y a medida que fue avanzando aparecieron más. El equipo se hizo conocido por las goleadas y por lo bien que jugaba", indicó.Mauro Cetto, de 41 años, posee una consultora que trabaja en el scouting y la gestión deportiva con equipos sudamericanos. "Mi idea es volver a un club. La experiencia de San Lorenzo (como director deportivo) fue linda y exigente. Se hicieron cosas para ordenar el club y que disfrute este momento. Me tocó la parte más difícil, la de ordenar, donde los resultados no aparecían", concluyó Cetto para Télam.