Y un día apareció Messi

En julio de 2005 la Selección argentina de fútbol Sub-20 alcanzó el estatuto de pentacampeón mundial tras la competencia sostenida en Holanda, pero esta vez salieron a escena dos elementos novedosos: la dirección técnica correspondió a Francisco "Pancho" Ferraro y emergió la determinante figura de Lionel Messi.La XV edición de la Copa Mundial juvenil se desarrolló en tierras en ese entonces holandesas -hoy neerlandesas, puesto que en 2020 la denominación del país cambio a Países Bajos- desde el 10 de junio el 2 de julio en las sedes de Doetinchem, Emmen, Enschede, Kerkrade, Tilburg y Utrecht.Más de medio millón de personas presenció el la competencia donde por vez primera brilló con la camiseta de la Selección de su país quien hasta hoy mismo es el rey de la pelota número cinco.En rigor, Messi cumplió la mayoría de edad en pleno Mundial: el viernes 24 de junio.Mucho de lo consumado con la camiseta argentino por Messi deberá agradecerse a Pekerman y a su perspicacia y determinación para obrar en tiempos donde todavía no estaba claro si el adolescente que hacía maravillas en las divisiones formativas del Barcelona -en el blaugrana debutaría en en Primera el 16 de octubre de 2004- optaría por representar a España.Tras una breve y positiva consulta Julio Grondona, con el propio Messi y su padre, Pekerman convocó al rosarino al amistoso Argentina-Paraguay jugado en junio de 2004.En ese desfile frente a los guaraníes la "Pulga" anotó un gol y deslumbró con sus características apiladas y sellado su debut no oficial dio el paso siguiente en el Campeonato Sudamericano de Colombia, cuando hizo cinco goles en nueve partidos.Número puesto para quedarse con todas las miradas en el Mundial de la exHolanda, curiosamente Ferraro no le otorgó la titularidad desde el primer partido, distinción que sí le cupo a Gustavo "Tomate" Oberman, prometedor wing derecho de Argentinos Juniors.En un desdichado debut que concluyó con una derrota de 1-0 versus Estados Unidos, Messi entró al término del primer tiempo en lugar de Emiliano Armenteros y desde entonces hasta hoy mismo sería lo que es: un prodigio de los que nacen muy cada tanto.La Sub-20 nacional se recompuso con sendas victorias por 2-0 y 1-0 frente a Canadá y en franca curva de menor a mayor en octavos de final se impuso a Colombia por 2-1, en cuartos a España por 3-1 y en semifinal a Brasil por 2-1.La final entre Argentina-Nigeria se jugó el 2 de julio de 2005 en Utrecht ante 24.500 espectadores y favoreció a la Albiceleste por 2-1 con penales anotados por Messi, a los 40 minutos de la primera etapa y a los 30 de la segunda.Messi ya había convertido un gol a Egipto, el decisivo a Colombia y Brasil y uno a España.La noche del pentacampeonato del mundo, Ferraro dispuso la siguiente formación titular: Oscar Ustari; Julio Barroso, Ezequiel Garay, Gabriel Paletta y Lautaro Fórmica; Pablo Zabaleta, Juan Manuel Torres, Fernando Gago y Rodrigo Archubi; Gustavo Oberman y Lionel Messi.En el segundo tiempo entraron Lucas Biglia, Emiliano Armenteros y Sergio Agüero.Completaron el plantel, los arqueros Nereo Champagne y Nicolás Navarro; los defensores y Gustavo Cabral y David Abraham; los mediocampistas Neri Cardozo y Patricio Pérez y el delantero Pablo Vitti.Como era de esperarse una vez que el árbitro noruego Terje Hauge pitara el final del Mundial, Leo Messi se quedó con el Balón de Oro y el Botín de Oro.Dos años después, en Canadá, se jugó el gran Mundial del Sergio "Kun" Agüero, pero esa fue otra historia.