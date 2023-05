Katopodis: “El peronismo está en posición de ganar en octubre”

Foto: Horacio Culacciati

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este martes que el Frente de Todos (FDT) tiene quea nivel nacional y estimó que el oficialismo, al analizar las victorias de los gobernadores justicialistas y los aliados al FDT en los comicios provinciales.Tras la victoria de mandatarios provinciales con buena relación con el Gobierno nacional como son el caso de Misiones, La Rioja, Salta, Tierra del Fuego, La Pampa y Río Negro, Katopodis señaló quePor eso, el ex intendente de San Martín consideró, en diálogo con AM 750, que “el peronismo está en posición de poder ganar en octubre” cuando se realicen las elecciones presidenciales y legislativas generales al mismo tiempo que bregó para que se “garantice un gran acuerdo amplio del peronismo”.Al ser consultado por el traslado a la Nación de esos triunfos de los gobiernos peronistas y de aliados en las provincias, de cara a los comicios presidenciales de octubre, Katopodis afirmó que, afirmó.A menos de 30 días del cierre de presentación de alianzas y frentes, Katopodis sostuvo que el oficialismo tiene que “garantizar un gran acuerdo amplio del peronismo, de todos los sectores para volver a recrear ese espíritu de 2019”, cuando el frente volvió a la victoria al vencer al entonces presidente Mauricio Macri.“El primer paso para eso es tener un peronismo unido y fuerte en donde se comprenda que”, apuntó.A la hora de analizar las claves de una victoria electoral del FDT, el ministro señaló que “hay que explicar el país queremos para los próximos 4 años", y agregó:“Necesitamos encarar estas elecciones yendo a la ofensiva y no con un grupo replegado o con un grupo táctico de resistencia”, soslayó Katopodis, quien consideró que “la oportunidad que tiene la Argentina debe significar oportunidades para los argentinos y no que sea un botín que se lo lleven 4 vivos amigos de (Mauricio) Macri".Sin nombrarlo, Katopodis hizo alusión al diputado de ultraderecha y postulante a la presidencia, Javier Mieli, al sostener que “la gente sabe que las opciones ruidosas que se ofrecen en tiempos electorales tienen el objetivo de quitarnos las cosas que fuimos logrando”., sentenció.Para Katopodis, “desde el peronismo tenemos que comprender que hay mucha gente enojada y con bronca y eso lo tenemos que escuchar y representar dando una esperanza”.“Hay un peronismo en el Frente de Todos que comprende lo que tenemos que hacer para que la Argentina salga adelante. Y eso tiene que ver con lo que se votó en las provincias”, remarcó.