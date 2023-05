Exigen que Macron tome medidas para frenar las agresiones contra el colectivo LGBTIQ+

Foto: AFP

La asociación francesa SOS Homofobia instó al Gobierno de Emmanuel Macron a actuar con "mayor determinación" para frenar las agresiones contra el colectivo LGBTIQ+ tras asegurar que el odio contra ese colectivo sigue "anclado" en Francia.en su línea telefónica y espacios digitales de escucha, un nivel estable respecto al año anterior.Sin embargo, la evolución de las agresiones físicas -con un alza del 28% entre 2021 y 2022, lo que equivale a una cada dos días- es "preocupante", dijo a la agencia de noticias AFP Joël Deumier, copresidente de la asociación, cuando se cumplen 10 años del matrimonio igualitario en Francia."Pese a la evolución de las leyes y de la mentalidad, las personas LGBTIQ+ todavía no pueden vivir libremente hoy en día, tal y como son", abundó Deumier. El informe desataca las "encerronas" montadas a este colectivo en las aplicaciones de citas.Otros ejemplos citados son la agresión a cuchilladas de una pareja de hombres en el metro, dos mujeres que descubrieron su auto lleno de escupitajos, un joven apaleado por cinco personas u otro acosado por su vecino, que le gritó: "Eres de una raza que no mereces vivir".Varios testimonios describen situaciones de discriminación, por ejemplo por parte de inmobiliarias que "rechazan alquilar o vender (viviendas) a parejas o familias" LGBTIQ+.Una pareja gay no pudo alquilar una habitación en un hotel parisino porque "no era posible" que "dos hombres" compartieran "una habitación con una gran cama".Asimismo, a una persona no binaria se le rechazó la entrada en una biblioteca pública y a una anciana transgénero, el acceso a una tienda de prótesis auditivas.Tras un alza del 13% en 2021, las agresiones tránsfobas aumentaron un 26% en 2022, denuncia el informe, que llama al Gobierno a lanzar una "campaña nacional de sensibilización".La publicación del informe llega en plena polémica en Francia por el rechazo de futbolistas de Ligue 1 y Ligue 2 a participar en una campaña anual contra la homofobia.