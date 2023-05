Alemania pide prohibir publicidad de apuestas deportivas en la Eurocopa 2024

El comisionado de estupefacientes y adicciones del Gobierno alemán, Burkhard Blienert.

El comisionado de estupefacientes y adicciones del Gobierno alemán, Burkhard Blienert, solicitó este martes prohibir la publicidad de casas de apuestas deportivas durante la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio del año próximo."La Eurocopa 2024 es un gran evento, que al menos en Europa será seguido con entusiasmo. Este acontecimiento debe ser una fiesta del fútbol y no ir acompañado de publicidad de conductas de riesgo", declaró Blienert a la agencia de noticias alemana DPA.El funcionario afirmó que "podemos enviar una señal clara como República Federal de Alemania de que nos tomamos en serio los riesgos que plantean las apuestas deportivas y acudir a los partidos libres de publicidad".Blienert abogó a su vez por limitar el horario de la publicidad televisiva de las apuestas deportivas, "fuera del horario de máxima audiencia, emitiéndose como mucho después de las once de la noche".En Alemania no existen actualmente cifras sobre cuántas personas son adictas a las apuestas deportivas, pero las estimaciones oscilan entre números de cinco y seis dígitos.En su informe anual 2022, la organización alemana de ayuda a las adicciones Deutsche Suchthilfe afirmó que alrededor de un tercio de los apostantes deportivos muestran signos de un trastorno del juego, según consignó DPA.