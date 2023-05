Secco: "Hay una presión tremenda de la gente para que Cristina sea candidata"

Secco: "Lo único que no cambia es la consigna Cristina Presidenta". Foto Alfredo Luna.

El, (FdT) afirmó que "hay una presión tremenda de la gente" para que la vicepresidenta, y estimó que el acto que el kirchnerismo organizará el próximo 25 de Mayo podría realizarse en la Plaza de Mayo."Tenemos respeto por los que quieren presentase en el Frente de Todos, pero la gente va por otro lado. Nosotros estamos poniéndonos al frente del reclamo que existe entre la militancia y la gente. En las encuestas,, los otros dirigentes de nuestro espacio no llegan ni a la mitad.", señaló Secco en diálogo con Radio 10.El integrante de la denominada Mesa de Ensenada, afirmó que la convocatoria del próximo 25 de Mayo será "el acto más importante" de todos los que convocó ese sector en las últimas semanas, ySecco confirmó que de cara a esa manifestación se realizan reuniones con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, la CGT, las CTA y los movimientos sociales para que "nadie se sienta que es dueño" de ese acto."Es un aniversario muy importante para nosotros, tiene algo especial, no solamente es una fecha patriótica, es el 20° aniversario de la asunción de Néstor (Kirchner). Fue el Presidente que asumió una responsabilidad y supo cambiar el destino del país", remarcó.El jefe comunal reconoció que, si bien en un primer momento se anunció que la convocatoria para el acto del 25 de Mayo iba a realizarse en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, ahora se analiza trasladar el acto a la Plaza de Mayo, no obstante remarcó que "lo único que no cambia es la consigna 'Cristina Presidenta'"."Cristina es la que dice cuál es el plan de gobierno que tenemos que llevar adelante para saldar la deuda que la política tiene con el pueblo. La confianza está puesta en ella. La única alternativa es que ella nos ordene", puntualizó.