Juicio político a Lasso: el presidente escucha la acusación y se defiende en el Parlamento

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador escucha este martesde Ecuador, Guillermo Lasso, y la defensa del propio mandatario, en la primera jornada plenaria del proceso que se sigue por corrupción contra el jefe del Estado, al borde de perder el cargo por la mayoría que parece ostentar una alianza opositora.Lasso ya anunció la semana pasada que irá al recinto a defenderse.Es la segunda vez en su mandato que el conservador Lasso enfrenta un intento de sacarlo del cargo, porque en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumó 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.De los 137 asambleístas que se sentarán en sus bancas, la iniciativa de la censura al presidenteSi se toman en cuenta votaciones del domingo de renovación de autoridades de la AN y de las comisiones, la oposición debería tener esa cifra, aunque está claro que los votos no se trasladan mecánicamente.Este martes,y el presidente tres para defenderse, y luego habrá otra hora para réplicas.Ese mismo día, tras el retiro de Lasso, se abre el debate y cada asambleísta tendrá 10 minutos para exponer, lo que lleva a pronosticar que no se resolverá todo en una única jornada.Terminado el debate, debe llamarse a otra sesión -probablemente esta misma semana-, únicamente para votar, en un plazo de cinco días.La acusación al exbanquero es por haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.Lasso no solo niega la acusación, sino que asegura que la firma del contrato ocurrió en gobiernos anteriores, y, más aún, que en su gestión la empresa pública recibió “utilidades inéditas” porque se atendieron las recomendaciones técnicas de Contraloría.Con la votación del domingo de autoridades, en la que se ratificó al opositor Virgilio Saquicela como jefe de la AN, el acuerdo del movimiento afín al exmandatario Rafael Correa, Unes; con los socialcristianos y una parte de Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena, impuso sus nombres.Si se repite ese esquema, no debería haber problemas para reunir las dos terceras partes de los miembros del legislativo, esto es, 92 votos.Si Lasso es removido, el todavía vice Borrero deberá completar el actual período de cuatro años y presentar al Congreso una terna para la designación de vicepresidente.ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).Al mandatario le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de diisolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.Esa opción, llamada "muerte cruzada", la puede decretar antes de la votación en el juicio, pero es una chance algo desdibujada porque habría comicios en 45 días y el crecimiento del correísmo en las regionales de febrero parecen alejar esa posibilidad.