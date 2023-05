Continúa la "Marcha Federal Piquetera" rumbo a la Ciudad de Buenos Aires

Foto Valeria Edgardo.

Organizaciones sociales continúan la denominadaen reclamo por trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza, que comenzó el lunes y queLa columna sureste salió a las 8 desde Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia; la columna suroeste lo hizo a la misma hora de Puelo, mientras que durante la mañana y la tarde se desarrollan actos en San Juan , Corrientes, Chaco, La Rioja, Mendoza, Rosario y Córdoba capital.A las 18, en la ciudad de Bahía Blanca, las columnas sureste y suroeste de la Patagonia van a unificarse, mientras que a las 19 saldrá la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.Este miércoles al mediodía, las columnas marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acto a las 16 y, luego, dar inicio a un acampe y vigilia.Finalmente,y otros movimientos sociales.La marcha partió ayer de La Quiaca donde participaron dirigentes locales y nacionales, entre ellos del referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, quien instó a "sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada"."Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta la otra estamos organizados y no vamos a aceptar", sostuvo el dirigente en el acto realizado en la plaza Centenario de La Quiaca, 300 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.Afirmó que la marcha piquetera se da en el marco de "una unidad muy grande" para "defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada". "Es un desastre lo que ocurre en la argentina, hay que levantarse y pelear", aseveró Belliboni.Se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como "Mecha" Martínez de la organización social CuBa MTR acompañados por el dirigente del PO de Jujuy y constituyente electo, Sebastián Copello.Otros dirigentes nacionales también partieron en caravana desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde el Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades, se informó.La marcha piquetera tiene la intención de "mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) golpea aún más en el interior del país".Así, el Polo Obrero realizó un acto en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, y otro en la Quiaca, en Jujuy, que continuará hoy con acciones en distintos puntos del país y mañana por la noche con una vigilia en la Plaza de Mayo para confluir finalmente el jueves con la protesta anunciada por la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Nacional Territorial (Fenat) en la sede del ministerio de Desarrollo Social.Bajo el reclamo de "trabajo y salarios" y en rechazo al "hambre y la pobreza", la convocatoria del Polo Obrero incluye actos y movilizaciones en "centenares de ciudades" .