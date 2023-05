Dan a conocer el veredicto a los dos acusados por el femicidio de Anahí Benítez

La fiscalía descartó que Bazán haya participado del hecho y ligó su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula, cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de "rigor científico".

Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, quien dijo sentirse "nada representada por el Estado".

El crimen de Anahí Benítez

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Un tribunal de Lomas de Zamora dará a conocer este martes el veredicto en el juicio oral a los, informaron fuentes judiciales.La última audiencia comenzará con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 lomense, el cual juzga a Marcos Bazán (39) y Marcelo Villalba (46).En su alegato,-el imputado comprometido por un estudio de ADN-, pero cEl lunes último ese acusado reclamó "justicia" por la joven asesinada, exigió por el "Ni una menos" y pidió que no "haya gente inocente presa", al pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto de este segundo juicio por el caso.El TOC 7, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, también escuchó las últimas palabras de Silvia Pérez Vilor,en este debate y pidió la prisión perpetua para los imputados.En las audiencias anteriores, la fiscal pidió prisiónpor los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género", y "abuso sexual agravado por acceso carnal", en perjuicio de Anahí.Por otra parte, la representante del Ministerio PúblicoEn tanto, el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de la madre de la víctima, coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba.En cambio, respecto de Bazán solicitó 14 años de prisión al considerarlo "partícipe secundario" de los delitos atribuidos al otro acusado y, subsidiariamente, requirió 5 años y 6 meses por el "encubrimiento agravado" de los mismos.Por su parte, los abogados Manuel Garrido y Camila Calvo, de la organización de derechos humanos Innocence Proyect, solicitaron que sea absuelto al considerar que la acusación es "absolutamente antojadiza" y que "no hay pruebas racionales" que demuestren su participación en el crimen.Mientras que Roberto Fernández, defensor oficial de, el otro imputado por el crimen al que se le encontró su ADN en el cuerpo de la víctima y en su momento fue detenido luego de que le entregó el teléfono celular Samsung Core de Anahí a su hijo, solicitó queAnahí fue vista por última vez elcuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y eldesnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.En el primer juicio realizado en 2020 y con las pruebas ahora refutadas por la fiscal Monti, Bazán había sido condenado a prisión perpetua como autor del crimen de Anahí, mientras que Villalba no fue juzgado porque los jueces entendieron que presentaba un cuadro "psicótico" y que no estaba en condiciones de estar en el debate.Sin embargo, en diciembre de 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó la realización un nuevo juicio oral, que comenzó el 1 de marzo último ante el mismo TOC 7 de Lomas de Zamora, aunque conformado por otros jueces.La Sala I había cuestionado duramente al tribunal que, para dictar sentencia, tuvo en cuenta un peritaje que calificó como clave, realizado por el reconocido can "Bruno" y su instructor Tula, de la Brigada Canina de Escobar, que descubrió el rastro odorífero de Anahí dentro de la casa de Bazán y la presencia del propio imputado en la fosa donde se halló el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda, lo cual también fue criticado por la fiscal Monti en este nuevo debate, lo que llevó a pedir la absolución.