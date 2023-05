Estela de Carlotto, Buscarita Roa y Taty Almeida recibieron el doctorado honoris causa de la UMET .Foto Alfredo Luna.

"Démonos abrazos con aquel que no piensa como uno porque a pesar de nuestras diferencias este país es de todos y nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo" Estela de Carlotto

"Mi hijo fue víctima de la dictadura por haber sido un militante político. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia porque militancia es compromiso y compañerismo" Taty Almeida

Las integrantes de, y la titular de, recibieron este lunes elen reconocimiento a su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.La distinción también le fue otorgada al exjuezpero por un inconveniente de salud no pudo asistir a recibirla.Al aceptar el título, Estela de Carlotto agradeció en nombre de todas las Abuelas, llamó a "seguir luchando" a 40 años de democracia en Argentina "porque pensar distinto no es ser enemigos" y bregó por la consigna "memoria, verdad y justicia, que nos representa y debería representar también a toda la sociedad"."Juntémonos", propuso Carlotto y continuó: "Démonos abrazos con aquel que no piensa como uno" porque "a pesar de nuestras diferencias este país es de todos y nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo".A su turno, Taty Almeida también se mostró agradecida con el doctorado honoris causa y remarcó que su hijo fue víctima de la dictadura "por haber sido un militante político"."No hay que tenerle miedo a la palabra militancia porque militancia es compromiso y compañerismo", enfatizó.Asimismo, Almeida indicó que "cuando se vaya a votar, hay que votar con memoria" y advirtió que si bien "la derecha está creciendo en todo el mundo, acá estamos todos nosotros para demostrar con hechos y no solo con palabras que el pueblo unido jamás será vencido".Por su parte, Buscarita Roa sintetizó los agradecimientos a todas las personas que acompañaron a las Abuelas con su tarea de "simplemente hacer lo que teníamos y debíamos hacer" y agregó que pensando en el futuro, siente alegría porque "los nietos que faltan recuperar su identidad seguramente se enteren luego de todo lo que hicimos para encontrarlos".El acto comenzó pasadas las 18.30 en el teatro auditorio de la sede de UMET en Sarmiento 2037 con las palabras del titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH),, quienes hicieron un recorrido por los inicios de la institución educativa que está cumpliendo 10 años.Santamaría recordó que en el 2013, cuando se inauguró UMET, "había un gobierno nacional, popular y democratico que nos daba la oportunidad a los trabajadores de poder concretar el sueño de la universidad" y aprovechó para enviar un saludo "a quien era la presidenta entonces y esperemos que vuelva a serlo: Cristina Fernández de Kirchner".Por su parte, Vitali destacó "y explicó que las universidades nacionales "son un espacio indiscutido de compromiso con la formación de los derechos humanos y bloques de resistencia cada vez que se alzan voces antidemocráticas".Finalmente, el ex ministro de Educación y actual, agradeció a Almeida, Carlotto y Roa "por ser mujeres imprescindibles que transformaron el dolor en un motor de transformación colectiva y que nunca fueron indiferentes frente a los actos de injusticia".Y reafirmó el compromiso a futuro de la UMET para "seguir construyendo pase lo que pase y venga quien venga en el camino de la memoria, la verdad y la justicia".Luego de estas intervenciones se proyectó un video con testimonios de los alumnos, padres y madres de egresados de esa casa de estudios relatando la experiencia en la llamada "universidad de los trabajadores", la cual cuenta con convenios con más de 76 gremios del país y como explicó su rectora "si bien es una universidad privada,".Acompañaron los ministros de Cultura, Tristan Bauer, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Flimus; el Secretario de Derechos Humanos y nieto restituido, Horacio Pietragalla Corti; la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis; los diputados nacionales Daniel Arroyo, Hugo Yasky y Eduardo Valdes.También asistieron el cosecretario general de la CGT, Hector Daer; el Secretario General de la CTA Autónoma y Secretario General de ATE, Hugo Godoy; el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel; la Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico bonaerense, Victoria Donda Pérez, entre otros.Y estuvieron presentes miembros de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hijos, nietos restituidos y diversas organizaciones de derechos humanos.