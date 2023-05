Uñac: "Juntos por el Cambio tenía un avión preparado para venir a festejar pero no lo usaron"

Foto: Rubén Paratore.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo este lunes quee ironizó que Juntos por el Cambio "En declaraciones a Radio Sarmiento, el mandatario sanjuanino sostuvo queDe esa manera se refirió a la resolución de la Corte nacional que suspendió la elección de gobernador y vice en esa provincia ante una presentación de la oposición sanjuanina, que considera inconstitucional la pretensión de reelección de Uñac.Reiteró quey por eso "me siento muy agradecido de los sanjuaninos que se hayan expresado pese a que no se ha elegido gobernador y vice".Volvió a cargar contra "y dijo que "aquí el converso de (Miguel) Pichetto anticipó una semana antes lo que decidiría la Corte, (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta vino a decir qué tenemos que hacer y (la precandidata presidencial del PRO Patricia)".Con ironía indicó quey añadió queUñac dijo que "yo voy a tratar de contener a todo el mundo y lo haré con la oposición", y afirmó que "políticamente tengo que llamar a todos porque debemos trabajar para la provincia".Definió que "y aseveró que "enemigos no tengo y (el exgobernador José Luis) Gioja no es un rival porque estamos en el mismo Frente".Identificó como rivales a Unidos por San Juan "porque ellos necesitan, permanentemente, que les estén dictando de Buenos Aires lo que dicen acá, porque no tienen un plan ni un proyecto para la provincia"Sostuvo que "Aseveró que "voy a presentarme a la Corte a reclamar por el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional que parece que a ellos no les importa violar" y que "voy a seguir luchando junto a los sanjuaninos a los que les han conculcado poder elegir a sus autoridades ayer (por el domingo)".