De quienes fueron "periodistas por un minuto" a las concurridas charlas diarias

"Periodista en un minuto". (Foto: Raúl Ferrari).

"Periodistas por un día" VER VIDEO

Unos 1200 chicas y chicos fueron "periodistas por un minuto" en el stand de Télam en la 47° Feria internacional del Libro de Buenos Aires, donde ademáslas cuales propiciaron la reflexión en torno a los 40 años que cumplirá en diciembre próximo la democracia argentina; los primeros impactos de la irrupción mundial de la Inteligencia Artificial; el vínculo geopolítica entre China y Argentina; la soberanía científica, tecnológica e informativa en la Antártida; los derechos humanos; el rol cívico y político de los jóvenes; y los discursos de odio., ubicado en el Pabellón Azul del predio ferial porteño y compartido con los ministerios de Educación, Cultural y Ciencia y Tecnología, donde Télam los recibió con la propuesta interactiva de "contar una noticia en un minuto", que fueron llegado a su canal de YouTube También hubo un espacio destinado a los jóvenes, los cuales debatieron sobre sus preocupaciones y demandas en democracia: desde el cambio climático, el empleo y la vivienda, las diversidades.Desde la literatura, el papel de las nuevas generaciones y la ficción y cómo las y los jóvenes escritores recuperan algunos de los hitos más importantes de la historia argentina, acontecimientos que ellos no vivieron pero que resignifican en películas comoEl futuro del trabajo fue otro de los temas abordados por Télam, desde el que se abordaron los cambios producidos en los últimos años en las relaciones laborales, sobre todo los referidos a la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos.El rol del periodismo científico, que en Télam tiene un canal de expresión a través del sitio web Confiar y del propio servicio, reflexionó sobre su rol ante la pandemia de Covid-19 y el colapso climático.También con mirada periodística fue abordada la soberanía comunicacional, además de científica y tecnológica, que Argentina y esta agencia en particular procuran desplegar en la. La charla estuvo enfocada en los casi 120 años que lleva la investigación nacional en ese territorio y la divulgación periodística de esas actividades, en particular las que llevó adelante Télam en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2022 - 2023.Una enorme variedad de charlas.En tanto, otra de las mesas convocadas para el diálogo se preguntó por los riesgos e implicancias de los discursos de odio en los medios, el rol de los "lectores sensibles" y una pregunta obligada:La agencia de noticias también brindó un espacio para el diálogo intergeneracional de referentes de derechos humanos como Taty Almedia, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos.Además de en esas temáticas, el recorrido que ha hecho la democracia argentina en los últimos 40 años estuvo expresado en las mujeres del rock nacional, el rol que tuvo la animación en la reconstrucción del actual sistema político, la nueva agenda de prioridades que despliegan los jóvenes, las perspectivas que aportan las nuevas generaciones de escritores, y la reconstrucción del archivo de Télam, entre otros.