Ataque a CFK: rechazan el pedido de secuestrar el teléfono de Milman

El fiscal había solicitado el secuestro del móvil del diputado.

Los argumentos del rechazo

La declaración de una asesora de Milman

La jueza no hizo lugar a la solicitud del fiscal.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunesen el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.El rechazo surge de la misma resolución con la que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado el jueves pasado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el objetivo de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la exmandataria., iniciada a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del atentado fallido, había escuchado al diputado de JxC decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa".-algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar "a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional", según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.La jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro debería "efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador", a lo que agregó: "Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, ´hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado´".y contar que puso su teléfono en manos de un "perito", supuestamente facilitado por Milman, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.y por eso no trascendió hasta hoy: también había solicitado que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso."Respecto del entrecruzamiento solicitado, entiende la suscripta que, de momento no corresponde hacer lugar a esa diligencia en los términos en los que se encuentra formulado por el MPF; ello, teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones obran las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos, durante el período solicitado por el Sr. Fiscal, por lo tanto, esa dependencia puede realizar el cotejo pertinente; no resultando ser esa diligencia una medida de carácter jurisdiccional", respondió la jueza.que podría ser de interés para la causa del atentado fallido contra la vicepresidenta, a pesar de que la testigo refirió que la información borrada de su teléfono -que luego habría sido recuperada en buena medida- estaba vinculada con su vida privada.En su última declaración,luego de que asistieran a prestar declaración testimonial ante esta sede judicial.En ese contexto, relató,En su resolución, la jueza destacó que la exsecretaria de Milman declaró 3 veces en en el marco de este expediente: el 1 de diciembre dijo "yo me asesoré pero lo decidí yo por voluntad propia", el 14 de diciembre -al entregar su celular- dijo que había recuperado la información que había borrado y el 5 de mayo relató como el borrado lo habría realizado un "perito".En relación a información que pueda hallarse en el teléfono de Gómez Mónaco, la jueza autorizó a la fiscalía a "a que solicite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la extracción forense de la información de dicho aparato, y luego encomiende a dicha fuerza y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF la realización de un análisis de la información que se obtenga al respecto"., habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022"."El análisis deberá limitarse al período comprendido entre el 01/07/22 y el 01/12/22", agregó la jueza que, además, remarcó que "el estudio deberá ser realizado con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso, la cual, de ser obtenida, deberá ser eliminada una vez concluido el estudio".