Dos policías dijeron que las víctimas de la Masacre de Monte los quisieron "atropellar" y "matar"

El juicio entró en su última semana. /Foto: Nicolás Guillones.

Mariano Ibáñez, uno de los policías bonaerenses acusados por la denominada “Masacre de Monte” en la que cuatro chicos murieron en mayo de 2019 tras una persecución policial y posterior choque en San Miguel del Monte,, afirmó que ese vehículo los "quiso chocar" y que el patrullero que manejaba “no podía perseguir ni a una bicicleta”.“Con (Manuel) Monreal fuimos a dar una vuelta a la laguna. Me cruzo con el otro móvil (en el que viajaban los otros policías imputados Rubén Alberto García y Leandro Ecilape) y me piden apoyo para identificar un auto. Los cruzamos y se da a la fuga el auto. Cuando vienen hacia a mí, freno y veo que vienen a 50 metros. Se baja Monreal, los quiere detener y veo que nos quieren chocar", explicó Ibáñez en su declaración ante un jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, en un intento por desvincularse del hecho.Por su parte el oficialaseguró queaunque afirmó que las víctimas “lo quisieron matar” y tras ello efectuó dos disparos a las ruedas del vehículo.“El Fiat 147, haciendo caso omiso a mi alerta, me quiere matar. Intenté tirarme para atrás y efectúo dos disparos hacia las ruedas. Jamás quise lastimar a alguien y lamento lo que pasó”, contó Monreal ante un jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, quien modera el debate.