Transformó su amor por las letras en poemas para los más chicos

Es una adolescente que causó sensación en la reciente Feria del Libro. Por su pasión por la poesía pero, sobre todo, por su edad. Es quea sus 16 años, presentó su libro de poemasSin embargo, no sorprendió a quienes la conocen por ella, ya en 2018 -cuando estaba en sexto grado- participó de un concurso de la Fundación Leer y resultó, con un número impactante:. Una señal inequívoca de que su pasión por las letras tiene larga data.Mi papá, mi mamá y mi hermano me leían siempre y me contaban historias y eso me abrió un mundo”, le cuenta a Télam desde Río Colorado, el lugar donde vive, del que recuerda: “En mi escuela primaria, la 256, las maratones de lectura eran un momento para disfrutar con las maestras, la familia y, por supuesto, los compañeros”.Después del impulso de la Fundación Leer, en 2022, el Festival Audiovisual de Cortometrajes Educativos que organiza el Incaa. “Todo esto me fue abriendo puertas a la lectura.”, enumera la adolescente que cursa cuarto año de la secundaria.A la hora de definir un lector, Claudia optó por los que recién empiezan. “Imaginando con vos” reúne(“la última sílaba del verso es idéntica al anterior”, explica la autora).“Está destinado a los lectores del primer ciclo, o sea niños de primer grado, segundo y tercero porque a esta edad ellos aprenden a leer y a crear rimas”, aclara y precisa que en texto también tiene sus ilustraciones ya que se recibió de profesora de dibujo artístico y pensó cuidadosamente cada color ya que los chicos los aciertan con ciertas emociones., pero también volar con la imaginación y conocer nuevos géneros”, asegura y propone sesiones de “literatura en familia”:, con las texturas y así adentrarse en el mundo de la lectura.Mientras cuenta que sigue escribiendo poesía y algunas novelas románticas la autora precoz todavía no se repone de la emoción de firmar libros en la Feria y charlar con lectores y otros autores., sintetiza pero equipara esa emoción con el día en que de su escuela primaria la invitaron a charlar con los chicos del primer ciclo y leerles sus poemas. Porque fue en esas aulas rionegrinas donde empezó su pasión por las letras.