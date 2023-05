Espectáculos

15-05-2023 17:57 - FESTIVAL DE CANNES 2023

Polémica en Cannes por la presencia de Johnny Depp en la apertura del festival

Thierry Frémaux, el delegado general de la muestra, aseguró al periodismo: "Si pensaran que es un festival para violadores, no estarían aquí escuchándome y no se estarían quejando de que no pueden conseguir boletos para las funciones".