"Todavía estoy en shock", aseguró Thelma Fardin tras absolución de Darthés

Fardín recordó que luego de su caso las denuncias de abuso sexual infantil aumentaron en un 1.200 por ciento. (Foto IG)

Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, y el abuso la actriz lo sitúa en 2009, cuando ella tenía 16 y Darthés 45 años.

Juan Darthés se refugió en Brasil tras la denuncia de la actriz.

aseguró este lunes estar "en shock" tras laen el fallo de primera instancia por el delito de violación, apuntó que sufrió "un nivel de revictimización que no se entiende" y señaló que ""Estoy un poco en shock", afirmó esta mañana Fardin, luego de que el sábado se difundiera en los medios de comunicación, del fuero federal de San Pablo, que consideró que hubo abuso pero"Para mí es aberrante pensar que prácticamente una tiene que elegir en qué momento sufre esta situación a ver si las leyes son beneficiosas o no", sostuvo la actriz en declaraciones a Radio Con Vos.En ese sentido resaltó que "para todo mi equipo y para Amnistía Argentina es muy llamativo que el juez durante tantas páginas se dedique a describir que cree, porque la línea que sigue el juez es que creen mi palabra, pero se ata a esta ley para decir que está prescripto".Por eso, el juez brasileño decidió optar por la ley anterior a la reforma de 2010.lo que dice es no me alcanza la prueba para ratificar que esto sí pasó", continuó la actriz.Y subrayó: "Sufrí un nivel de revictimización que a veces no se entiende. Yo hago la denuncia en Nicaragua y a mí me hacen una pericia física, quiere decir que, pero amparada por la ley porque la ley dice que no había prescrito"."Ya el protocolo de NicaraguaDesde que yo empecé este camino todo lo que tuvo que ver con intentar conseguir Justicia fue violento", siguió Fardin y aseguró que el fallo es de una "violencia inenarrable".Consultada sobre si volvería de denunciar a Darthés, la actriz aseguró que se lo "preguntó mucho durante todo el fin de semana" porque sintió que"Pero después, gracias a que también me rodea gente que me hace sentirme orgullosa de todo lo conquistado y después de recibir mensajes de mujeres de amor, mensajes de varones, de madres de niños que han contado sus historias, la verdad es que muchas veces eso es mucho más importante incluso que lo que la propia Justicia avanza", dijo Fardin ySobre este punto, subrayó: "El cambio social siempre es mucho más rápido y avanza mucho más rápido que lo que los espacios de la Justicia están dispuestos a avanzar".Por último, la actriz sostuvo que"Yo no me iba a poder quedar brazos cruzados, yo no iba a poder mirar a los ojos a mis hijos el día de mañana y decirles: 'Yo tenía la posibilidad de hacer algo y no lo hice'", sostuvo emocionada Fardin.Y concluyó: "Yo los voy a mirar a los ojos y les voy a decir que hice todo lo que estuvo a mi alcance".