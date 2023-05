“Guardianes de la Galaxia Vol. 3” se mantiene primera en los cines argentinos

La tercera entrega de la saga vuelve a dominar la taquilla estadounidense

En su segunda semana en cartel, la película de superhéroes "Guardianes de la galaxia. Vol. 3" mantuvo su dominio en la taquilla de los cines de Estados Unidos al recaudar 60,5 millones de dólares durante el fin de semana, lo que elevó hasta el momento su reembolso total a 213 millones solo a nivel local y 528 millones a nivel global



Según datos del sitio especializado Box Office Mojo, el segundo lugar lo ocupó "Super Mario Bros.: La película" con 13 millones de dólares y llevó su recaudación total a 535,9 millones en Estados Unidos en sus seis semanas en salas y a 1210 millones a nivel mundial.



En el tercer lugar se ubicó el estreno "Cuando ellas quieren más", protagonizada por Diane Keaton y Jane Fonda, con un reembolso de 6,5 millones, una cifra por debajo de los 14 millones con que había arrancado la primera entrega de esta saga.



Completan el top cinco de este fin de semana, el filme de terror "Evil Dead: El despertar" con 3,7 millones y "Are You There God? It´s Me, Margaret", con 2,5 millones.