Baleó a su pareja delante de su hijo de 11 años, escapó de la policía y está prófugo

La esquina de Villa Gesell donde se produjo el intento de femicidio. (Street view)

Una mujer de 37 años fue herida a balazos en el rostro frente a su hijo de 11 años que delató por el intento de femicidio a su propio padre, un remisero que aún permanece prófugo luego de eludir una persecución policial por la ruta 11 entre las ciudades de Villa Gesell y Mar Chiquita, informaron fuentes policiales., permanecía esta lunes internada en estado reservado en el hospital de Villa Gesell luego de haber recibido disparos de arma de fuego en el rostro y el cuello, mientras que su pareja,Los investigadores tienen dos hipótesis sobre su paradero: que Rojas haya escapado en otro vehículo con ayuda de alguien o que se haya suicidado en el medio de algún campo, ya que continuaba con el arma en su poder y llamó a un familiar para anunciar que se iba a matar.La intervención policial se inició pasada la 1.30 de esta madrugada, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911, donde se reportaba que una mujer había sido herida a balazos.Al arribar el móvil, los policías se entrevistaron con un vecino que relató que había escuchado una discusión y las detonaciones de un arma de fuego., mientras que los efectivos se entrevistaron con el hijo de 11 años de la víctima y del ahora prófugo imputado, quien les dijo que, en el medio de una discusión, su papá extrajo de entre sus ropas un revólver y efectuó un par de disparos hacia su mamá, que le impactaron en el rostro y en el cuello.Los testigos señalaron quey patente AC368DY, que usa como remís.Voceros policiales indicaron a Télam que con los datos del vehículo se irradió un alerta y que a las 2.25 de esta misma madrugada un patrullero detectó al Chevrolet circulando rumbo al acceso sur de Villa Gesell yAsí se inició una persecución con móviles policiales y de la Guardia Urbana con personal de Secretaría de Seguridad del municipio pero, tras una serie de maniobras evasivas,, en el margen oeste de la Ruta 11, un kilómetro antes del peaje de Mar Chiquita, donde se montó con la policía local un operativo de rastrillaje en la zona, pero no pudo ser localizado y escapó.El auto quedó con la puerta abierta, con el celular del acusado en el asiento del acompañante y no se encontró allí el arma que empleó para balear a Aguirre, que seríaLa búsqueda de Rojas se reanudó esta lunes por la mañana y continuaba a la tarde con un exhaustivo operativo llevado adelante en la ruta 11 y los campos aledaños por diversos grupos de la policía bonaerense y de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, según confirmó a Télam el propio secretario del área, Mauricio Andersen. "Se está haciendo la búsqueda del prófugo, aunque por ahora con resultado negativo", dijo el funcionario."Luego de cometer el hecho, se comunicó con un pariente, le contó lo que había hecho y le dijo que se iba a matar", confió a Télam uno de los investigadores policiales a cargo de la búsqueda del prófugo.Respecto al estado de salud de la víctima,según indicó Andersen a esta agencia.En la causa, caratulada comointervino inicialmente el fiscal de General Madariaga Walter Mércuri -quien estuvo de turno durante el fin de semana-, pero ya quedó en manos de su colega de Villa Gesell Verónica Zamboni.A nivel policial trabajan efectivos de la Estación de Policía Comunal 4ta. Monte Rincón y detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Villa Gesell y de la DDI de Dolores.