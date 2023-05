Argentina es el más ganador de la categoría

Argentina 2001.

Argentina, con seis títulos, es el país más ganador de campeonatos mundiales de la categoría sub 20, una estadística que buscará aumentar en la edición que albergará desde el sábado próximo hasta el domingo 11 de junio.La tradición ganadora de la "Albiceleste" se inició en el segundo torneo, Japón 1979, de la mano de Diego Maradona, líder de un equipo que dirigió César Menotti, responsable de darle un año antes la primera estrella al país.Pasaron 16 años y siete Mundiales para volver a levantar la Copa del Mundo en Qatar 1995, que marcó el inicio de la virtuosa era de José Pekerman, no sólo por aporte de tres títulos sino por el establecimiento de una identidad que se conservó en el tiempo, a pesar de algunos periodos de crisis.El "Equipo de José" volvió a coronarse en Malasia 1997 con un plantel de ensueño (Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme) y también lo hizo en 2001 ante el público argentino, con una Selección recordada por la consagración de Javier Saviola y la irrupción de Andrés D'Alessandro.Cuatro años después, en Holanda, Lionel Messi se presentaba en sociedad para el fútbol argentino con el quinto Mundial que compartió junto a su amigo Sergio "Kun" Agüero, quien volvería a repetir al gesta en Canadá 2007 con algunos de los futbolistas que fueron campeones olímpicos en Beijing 2008 y subcampeones del mundo en Brasil 2014.El siguiente es el cuadro de honor de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA:. Túnez 1977: URSS (oro), México (plata) y Brasil (bronce). Japón 1979: ARGENTINA, URSS y Uruguay.. Australia 1981: Alemania Occidental, Qatar y Rumania.. México 1983: Brasil, ARGENTINA y Polonia.. URSS 1985: Brasil, España y Nigeria.. Chile 1987: Yugoslavia, Alemania Occidental y Alemania Oriental.. Arabia Saudita 1989: Portugal, Nigeria y Brasil.. Portugal 1991: Portugal, Brasil y URSS.. Australia 1993: Brasil, Ghana e Inglaterra.. Qatar 1995: ARGENTINA, Brasil y Portugal.. Malasia 1997: ARGENTINA, Uruguay e Irlanda.. Nigeria 1999: España, Japón y Malí.. Argentina 2001: ARGENTINA, Ghana y Egipto.. Emiratos Árabes Unidos 2003: Brasil, España y Colombia. Holanda 2005: ARGENTINA, Nigeria y Brasil.. Canadá 2007: ARGENTINA, República Checa y Chile.. Egipto 2009: Ghana, Brasil y Hungría.. Colombia 2011: Brasil, Portugal y México.. Turquía 2013: Francia, Uruguay y Ghana.. Nueva Zelanda 2015: Serbia, Brasil y Malí.. Corea del Sur 2017: Inglaterra, Venezuela e Italia.. Polonia 2019: Ucrania, Corea del Sur y Ecuador.Títulos: Argentina 6; Brasil 5; Portugal 2; URSS. Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra y Ucrania 1.