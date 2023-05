"El siervo inútil" retrata el mundo de la corrupción inmobiliaria

"El siervo inútil". / Foto: Prensa

"El siervo inútil". / Foto: Prensa

"El siervo inútil". / Foto: Prensa

La producción cordobesa "El siervo inútil", la ópera prima de Fernando Lacolla que se estrena el próximo jueves en salas, explora en clave de thriller las desventuras de un empleado inmobiliario que debe gestionar para destrabar el avance de una obra y se contacta conProtagonizada por, la cinta de 74 minutos de duración atraviesa el barro de la corrupción a través de climas bien logrados y con dosis de tensión.fue un disparador para la construcción de la historia. La película trata sobre la inutilidad de muchas de nuestras acciones en la vida.", dijo Lacolla a Télam.El director agregó: ". Era muy importante la elección de los lugares donde transcurre la película y lo que simbolizan en nuestro país el ferrocarril abandonado y el campo"."La idea inicial surge con la imagen de un hombre saliendo bastante averiado de un campo, y me crucé con la parábola de `El siervo inútil´, que la leí y me pareció muy descabellada y pertinente para este tema. Y me surgió la película", reveló el director.-Los terrenos abandonados del ferrocarril en Córdoba son vestigios de lo que alguna vez fue y me interesaba contrastar eso con el campo y, dentro de este universo, las desigualdades de mi propio lugar. Elegí que transcurra en este tipo de lugares porque veía que siempre se hacen muchas inversiones o negocios muy rentables para alguna parte de la población, pero estos lugares que están en pleno centro de Córdoba no se recuperan para un uso más útil. Entonces eso me despertó una intriga, un interés y me parecía interesante utilizar esos lugares abandonados, donde la gente que no tiene recursos se refugia y cómo eso entra en un juego de intereses luego.-Es como un antihéroe, que no se da cuenta, no mide las consecuencias de sus actos. Eso tenía que ver con la parábola. Y es también un tipo que deambula, extraviado entre la ciudad y el campo, víctima de su propia ambición. Un poco pensaba eso a la hora de construir el personaje.-Me gustan mucho los hermanos Coen. Esas atmósferas me interesaban desde el punto de vista de la referencia y también de lo que intentamos a nivel de puesta de cámara, que no fue nada sencillo. Están muy cuidados todos los elementos: la fotografía, la iluminación, el encuadre, el sonido, la música original. Teníamos pensado que sea orgánica la película.- Ahora que la veo con un poco mas de perspectiva, que quedó algo sólido y orgánico, que creo que se nota. Y eso, quizá, el que la ve por primera vez no lo tiene tan en cuenta, pero tiene mucho trabajo atrás. Tiene un gran trabajo sonoro, donde se trabajó muchísimo. La postproducción también, tiene mucho trabajo en montaje. La música original. Me gustó mucho llevar adelante un ópera prima así, con ese nivel de trabajo en la postproducción. Fue muy difícil pero a la vez muy gratificante ver el resultado después.- Lo más difícil fue que la filmamos durante la pandemia, estábamos con barbijos, se nos caían las locaciones y a veces los actores, por contagio de covid. Fue muy difícil llevar adelante el rodaje en este contexto, un desafío que no me esperaba, si bien estaba cumpliendo el sueño de filmar mi ópera prima. Tuvimos que batallar contra esta circunstancia que nos tocó vivir a todos y que en un momento fue tan terrible.-Estoy muy contento y feliz. Es una película bastante grande para las condiciones que teníamos, pero también es una apuesta nuestra de poder hacer algo visualmente potente para quien va al cine con pantalla grande. Sobre todo ahora con tanta difusión a partir de haber entrado al Bafici a la competencia argentina, donde tuvo una buena recepción del público, que fue contagioso y muy importante para la película.