Sudán se hunde en la crisis tras un mes de guerra civil

Sudán volvió a ser escenario este lunes, tras un mes de guerra por el poder entre dos generales rivales que amenaza con agravarse aún más y que pone en riesgo la estabilidad de los países vecinos en esa región de África.Los enfrentamientos que estallaron el 15 de abril entre el jefe del Ejército, el general Abdel Fatah al-Burhan, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general Mohamed Hamdan Daglo dejaron cientos de muertos y cerca de 1 millón de desplazados.El general Daglo divulgó anoche una grabación de audio en la que promete a su oponente quePoco antes, el general Al Burhan había ordenado que se congelen todas las cuentas bancarias de las FAR, conocidas por su poder financiero.Los, la capital de 5 millones de habitantes, y en la región de Darfur, en el oeste del país árabe del noreste de África.En un suburbio al este de Jartum, testigos informaron de ataques aéreos y explosiones.En Yeda, Arabia Saudita, emisarios de ambos bandos acordaron la creación de "pasos seguros" para evacuar a civiles y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, pero el tema de una tregua fue dejado para posteriores "discusiones más amplias"."Nada ha cambiado desde el comienzo del conflicto,", dijo un habitante del sur de Jartum a la agencia de noticias AFP.Tras la muerte de 18 trabajadores humanitarios y múltiples saqueos se interrumpió gran parte de la ayuda humanitaria internacional de la queNo obstante, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció una distribución de alimentos en el estado de Al Yazira, al sureste de la capital, para los desplazados por los combates.Con loscomienza a faltar. Sin contar que los precios se han disparado: los de los alimentos se han cuadruplicado y los de la gasolina se han multiplicado por veinte.En Darfur, "tenemos información de francotiradores que disparan a cualquiera que salga de su casa", dijo Mohamed Osman, de Human Rights Watch (HRW), a AFP.Atrapadas, "las personas heridas en los", añadió.La zona aún sufre las consecuencias de una guerra que estalló en 2003 cuando el entonces dictador Omar al Bashir lanzó las milicias Janjaweed, conformadas por tribus árabes, contra las minorías étnicas rebeldes.Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que en los campos de desplazados de Darfur "se ha pasado de tres comidas diarias a una sola".Miles de refugiados entran cada día en Egipto, Chad, Etiopía y Sudán del Sur. En Egipto, que atraviesa la peor crisis económica de su historia, la preocupación crece. Otros países vecinosEn Jartum, el aeropuerto no funciona, los centros comerciales fueron saqueados y las oficinas gubernamentales están cerradas "hasta nuevo aviso".Lo que queda de la administración se exilió en Puerto Sudán, 850 kilómetros al este de la capital, donde un pequeño equipo de la ONU